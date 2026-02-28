Medellín recibió un importante reconocimiento mundial ¿Por qué?

Medellín Cero Hambre articula recursos, talentos y esfuerzos de diferentes sectores para reducir los índices de hambre en la ciudad, Foto: Alcaldía de Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Medellín se sumó este año a las 24 ciudades del mundo reconocidas por la fundación estadounidense Bloomberg Philanthropies en los premios Mayors Challenge 2026. La organización resaltó la iniciativa Cero Hambre, apuesta de la Alcaldía para asegurar la alimentación en todos los hogares de la ciudad.

Lea: Violencia en Segovia, Antioquia, deja 125 familias desplazadas en tres veredas

“Esta es una buena noticia. Fuimos escogidos entre 630 ciudades del mundo y ganamos el Mayors Challenge 2026 con un programa social tan bonito como Cero Hambre, que ya no solo es de la Alcaldía, sino que se han vinculado fundaciones, empresas y ciudadanos. Gracias a ello, en poco tiempo pudimos disminuir el porcentaje de hogares con hambre y la meta es llegar a cero. Pero algo más importante: hemos logrado tener hoy la tasa más baja de desnutrición aguda en la historia de Medellín”, manifestó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

En Medellín Cero Hambre ahora también recibimos donaciones desde el exterior para apoyar a más familias 💛.

Con esta nueva fase tenemos la meta de beneficiar a 700 personas con alimentación garantizada por 6 meses.



Ya hemos apoyado a más de 3.250 familias con vales alimentarios… pic.twitter.com/tyALrCUPor — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 27, 2026

La iniciativa, desarrollada en conjunto con el sector privado, utiliza inteligencia artificial para recuperar y distribuir excedentes de alimentos de forma más eficiente y precisa, mejorando la seguridad alimentaria de las familias más vulnerables. La IA identifica a los beneficiarios, asigna los recursos y define la logística de entrega.

Al premio se postularon 650 ciudades, de las cuales 50 avanzaron a la fase final, donde desarrollaron prototipos para poner a prueba sus proyectos. A partir de los resultados, Bloomberg Philanthropies eligió las 24 ideas ganadoras evaluando su capacidad innovadora, el alcance de su impacto y la consistencia con la que cada ciudad planteó llevarlas a la práctica.

Medellín recibirá un millón de dólares, acompañamiento operativo y financiación adicional para fortalecer la iniciativa. Según Gutiérrez, los recursos “los vamos a invertir en tecnología, porque aquí estamos aplicando inteligencia artificial para identificar cuándo se van a vencer alimentos en cadenas de supermercados y restaurantes. Vamos a fortalecer los bancos de alimentos y la capacidad logística para que lleguen a donde tienen que llegar”.

Para la Agencia de Cooperación e Inversión (ACI Medellín), el reconocimiento refleja el lugar que ocupa la ciudad en el escenario internacional: un territorio que ha logrado traducir sus apuestas de innovación social en resultados medibles y que atrae cada vez más la atención de organismos y fundaciones globales.

Lea: La historia de la cigüeña que ha sido vista en los últimos días en Barranquilla

Cartagena también fue reconocida

Medellín y Cartagena fueron las dos ciudades colombianas reconocidas entre las 24 ganadoras del Mayors Challenge 2026, que incluyó además a ciudades como Barcelona, Belfast, Río de Janeiro, Budapest, Fukuoka, Ciudad del Cabo y Toronto.

El proyecto de Cartagena busca formalizar a 142 vendedores ambulantes de la ciudad amurallada. Según Bloomberg Philanthropies, la iniciativa logró aumentar los ingresos de los vendedores, preservar el espíritu emprendedor en una zona patrimonial y modernizar su operación con carritos que permiten pagos digitales y gestión de residuos.