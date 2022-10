Medellín se convertirá en distrito especial, ¿eso qué implica para la ciudad?

Se estima que los turistas dejen en la capital antioqueña un gasto por más de 24 millones de dólares para dinamizar la economía local. Foto: Cortesía Cortesía Greater Medellin Convention & Visitors Bureau

Medellín ya es oficialmente Distrito Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología. En 2021, el Congreso aprobó la reforma constitucional que dio el nombre y el pasado 28 de septiembre la plenaria del Senado sacó adelante, en último debate, el proyecto que la reglamenta y que además incluye nuevas responsabilidades como cambios para la ciudad.

En principio, la categorización le da mayor autonomía administrativa y económica a la ciudad, por lo que deben hacerse reordenamientos y crear nuevos cargos. Aunque, a diferencia de otros distritos en el país, Medellín no tendrá localidades, sino que mantendrá sus comunas, pero si deberá rediseñar la gestión pública para hacerse responsable de temas que antes eran competencia de la gobernación.

Además, tiene unas atribuciones especiales y es que la capital antioqueña deberá participar en la formulación de la Política Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, así como podrá aplicar beneficios arancelarios relacionados con estos temas, así como crear alianzas y asociaciones público - privadas para su desarrollo. Finalmente, la ciudad tendrá un fondo para promover el conocimiento científico y consolidar ecosistemas, en los que podrán participar voluntariamente los municipios del Valle de Aburrá.

Al respecto, Sergio López Muñoz, director del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín (DAP) habla de lo que viene para Medellín y las nuevas condiciones que se deben tener en cuenta.

¿Qué cambios administrativos implicará el cambio a distrito especial? Me refiero a si como Cali tienen que cambiar las comunas por localidades y si implica la creación de nuevas secretarias, entidades o cargos

Lo primero que debemos decir es que a diferencia de Cali, Medellín es un Distrito constitucional, mientras que el de los caleños se dio por ley 1617. ¿Cuál es diferencia? Por ser constitucional, las reglas de juego para Medellín son diferentes al resto de los distritos que hay en el país, ya que esos fueron creados con vocaciones portuarias, culturales, etc, pues en el caso de Cali se le agregaron otros temas. Queda claro en el proyecto de Ley, pues en el cambio constitucional y en la Ley orgánica que acaba sancionar, que Medellín no va a tener alcaldías menores ni localidades por una razón técnica que es que no tenemos suficiente población para crear esas burocracias y esas secretarías, nuevos cargos y entidades que se necesitan para ese tema. Pero sí vamos a hacer una actualización de las comunas que actualmente hay y vamos a crear cuatro comunas nuevas, lo cual es necesario básicamente para actualizar la ciudad, porque desde el año 1987 no se actualizan las comunas de Medellín y es importante hacerlo no un tema de ordenamiento territorial.

¿De qué forma entra a participar el área metropolitana y la participación por separado de los municipios?

“Es importante decir que los distritos también tienen la posibilidad de crear empresas ambientales que fungirían como autoridad ambiental. En el caso del Distrito de Medellín no se va a perder la competencia del Área Metropolitana y Corantioquia, lo cual le da una continuidad institucional a esta dos entidades que son autoridad actualmente en el tema ambiental y el Área Metropolitana también de movilidad; entonces digamos que eso es muy importante. Y el resto de los municipios del Valle de Aburrá se van a beneficiar directamente teniendo un epicentro de generación de empleo en Medellín y podrían en un futuro entrar a participar como parte del Distrito, pero sería a partir de una consulta popular, lo cual es poco probable que suceda por un tema de autonomía de cada una de las entidades que hay adscritas, se deja la puerta abierta pero realmente es poco probable que los municipios pierdan su autonomía para adherirse al Distrito. En cualquiera de los casos lo que se intenta es continuar como se ha venido trabajando el tema de las autoridades como agentes de coordinación para que no se pierdan los esfuerzos que se han venido haciendo todo este tiempo”.

¿La nueva política nacional será iniciativa de Medellín o de qué forman entran ustedes a participar en la consolidación?

“Hay que decir que el Gobierno Nacional sigue siendo la autoridad superior en cualquier tema que tenga que ver con política pública nacional, pero sí es claro que como en la Constitución Medellín ya es Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, la ciudad va a tener una mesa preponderante, muy importante en la concertación de todo lo que tiene que ver con la política pública de ciencia, tecnología e innovación. Creemos también que las apuestas territoriales o las pruebas pilotos o todos los temas que se tienen que hacer de ciencia, tecnología e innovación digamos que el territorio seleccionado y predilecto sea Medellín también por esa vocación económica y realmente el Distrito también podría entrar a participar en los comités y en las mesas de la política pública nacional de manera directa también por esta vocación distrital”.

¿Cuál es la relación que tendrán con el sector privado y en especial con Innpulsa?

“Se va a crear un Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, con la responsabilidad de dar los lineamientos con los cuales se va a dirigir tanto la política pública como también el fondo de ciencia, tecnología e innovación. En ese Comité quedó claramente la academia, el sector social, el Estado y por supuesto el sector empresarial. ¿Por qué es muy importante esto? Porque la continuidad de las políticas públicas de este tipo, que son de vocación económica, tienen que trascender las administraciones políticas; ya la Ley lo que permite es que ninguna persona llegue con una idea nueva ni una visión nueva de desarrollo económico, sino que todos estemos apuntando hacia un mismo lado; la Ley lo protege, además ya tiene un consejo asesor que va es a guiar la continuidad de las políticas públicas. En el caso de Innpulsa es vital porque hace parte del ecosistema de la innovación de la ciudad y como, lo dije antes, Medellín se va a convertir en el escenario principal de todas esas apuestas territoriales como prueba piloto o el lugar predilecto para generar todas esas iniciativas que tendrán en su plan de desarrollo de este cuatrienio que acaba de empezar”.