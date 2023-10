“Medellín siempre se eleva muchísimo al que va de segundo”: Juan Carlos Upegui

Juan Carlos Upegui es filósofo y fue secretario de la No Violencia de la administración de Daniel Quintero. Foto: Campaña Juan Carlos Upegui

La campaña política en Medellín se movió el fin de semana por cuenta de la renuncia de Daniel Quintero a la alcaldía, con el fin de apoyar la campaña política de Juan Carlos Upegui, quien es el candidato de su partido Independientes en la ciudad.

El anuncio generó todo tipo de reacciones como el del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien aseveró que la renuncia es un irrespeto a la ciudadanía, mientras que otras alianzas se consolidaron como la de Colombia Humana, que formalizará mañana su adhesión a la campaña de Upegui.

Sobre lo que viene, el candidato señala que van a seguir volanteando en las calles porque “en Medellín, sobre todo, se define el voto al final de la contienda”, así como insisten en que buscará alianzas con candidatos hasta el último momento, así ya Albert Corredor y Paulina Aguinaga le hayan respondido con un no.

¿Cómo piensan aumentar ese caudal?

Nosotros todavía tenemos la tarea de permanecer en la conversación pública, de involucrar mucho a los jóvenes en el debate para aumentar el reconocimiento y así poder tener una elección que sea más equilibrada en lo electoral y con la convicción de que en Medellín siempre se eleva muchísimo al que va de segundo y ahí estamos nosotros.

¿No teme la polarización?

Hay un ambiente festivo, la gente nos ha mostrado su cariño, nos han dado mucho apoyo y son personas que me animan a seguir adelante, obviamente dentro de la democracia normal hay gente que está en desacuerdo y dentro del ejercicio no detenemos las expresiones de la ciudadanía, pero lo que sí nos preocupa son algunas expresiones, de coerción y sobre todo las de incriminación de que estamos quintando publicidad de otros candidatos.

Pero en caso de quedar alcalde, ¿cómo enfrentaría esa polarización?

Nosotros vemos la posibilidad de ir adelante, de unir a los que quieren avanzar y que están conectados con la agenda moderna, que ven en la tecnología un motor de desarrollo, que creen en la educación. Tuvimos el programa gobierno más participativo de la historia y esperamos que nuestro plan de desarrollo pueda tener una participación histórica en las redes populares.

¿Ya ha hecho reportes a Cuentas Claras?

Mi campaña ha hecho algunos reportes. Estamos con todo el compromiso de hacer nuestra campaña con los recursos que se dan de la reposición de votos. Quisiéramos que la financiación de las campañas fuera 100% pública, porque eso da mayores garantías a la democracia y esperamos que en futuro podamos transformar la normatividad.

¿Quiénes han aportado a la campaña?

Tenemos aportes que han sido recursos propios. Estamos gestionando un préstamo, pero lamentablemente estamos teniendo dificultades de parte de las entidades bancarias y obviamente tenemos el apoyo de las personas que creen en las propuestas de Independientes, la familia, que son los que nos apoyan mucho hoy.

Entonces, ¿de dónde ha salido tanta publicidad?

Hemos tenido una campaña que está conectada con la ciudadanía, que se ha hecho desde los barrios, de las calles. Hemos caminado muchísimos barrios. Yo me fui a recorrer haciendo talleres para la construcción del programa de gobierno. Hablamos con muchísimas personas, yo mismo entregando mi publicidad. Es que no hay ningún tipo de evidencia que muestre que nuestra campaña ha sido deshonesta o poco transparente porque lo que nosotros hemos hecho una campaña muy ciudadana.

Pero reitero, ¿de dónde sale tanta publicidad?

Nuestra campaña se ha definido por ser la campaña que busca sobre todo conectarse con las juventudes, con los barrios populares, hacemos presencia permanente en el territorio y vamos por supuesto a tener una financiación que se paga con reposición de votos y por eso lo que estamos haciendo en este momento es trabajar con algunos operadores que en este momento tenemos con cuentas por pagar por la publicidad. Ojalá alguna entidad bancaria nos permitiera tener un préstamo para poder competir con los inmensos caudales electorales, que estamos viendo con las grandes maquinarias de poderes económicos en nuestra ciudad, que precisamente están apoyando a Federico Gutiérrez y que tienen una capacidad financiera.

¿Qué pasó en la conciliación con Fico?

No hubo conciliación porque él quiere que yo renuncie a mi derecho de expresar públicamente sobre su secretario de Seguridad, hoy condenado por tener nexos con la Oficina de Envigado. Cualquier persona puede consultar la sentencia judicial, donde dice que Gustavo Villegas fungía como el principal promotor de la Oficina de Envigado. Él (Federico) no quiere que se conozca y ante mi respuesta de que no hay forma de que yo me inhiba de expresar mi opinión, fundada en decisiones judiciales, no hay posibilidades de que me retracte.

Federico tiene el único secretario condenado en la historia de la ciudad y esto es tan grave que lo que nos pone de presente es que la mafia nunca más puede tener vínculos con la administración pública y menos administrando una secretaría de Seguridad