Metro de Medellín será gratuito el domingo de elecciones presidenciales

La medida no aplicará para los otros componentes del sistema Metro. /Metro de Medellín Foto: PabloPasos

Este domingo 29 de mayo se realizarán las elecciones presidenciales en el país, por lo que, como parte de las medidas para facilitar la movilidad entre los habitantes de Medellín y el Valle de Aburra, se prestará el servicio del Metro de manera gratuita.

La medida, que se aplicará entre las 5:00 a.m. y las 5:00 p.m., en las líneas A y B del Metro, en el tranvía de Ayacucho y en los metrocables de las líneas K, J, H, M y P (Santo Domingo, San Javier, La Sierra, Miraflores y Picacho).

Mientras que en el caso de línea L - Arví, el Tranvía de Ayacucho, las líneas 1, 2 y O de buses, las rutas integradas y las rutas alimentadoras de las cuencas 3 y 6, los usuarios tendrán que pagar la tarifa correspondiente.

Como medida adicional, los metrocables iniciarán servicio a las 7:00 a.m en las líneas K, J, P, H y M, es decir, antes de lo que habitualmente se hace domingos y festivos que abren entre las 8:30 a.m. y las 9:00 a.m.

1. Garantías de seguridad en 223 puestos de votación🗳 en #Medellín. La ciudadanía puede estar tranquila antes, durante y después del certamen electoral, gracias a @PoliciaColombia y @COL_EJERCITO. Además, al respaldo y acompañamiento de instituciones del orden y control. pic.twitter.com/JxfSNIDHXx — Juan Camilo Restrepo (@Juancamilorpog) May 23, 2022

Ante la aplicación de esta medida, que se ha vuelto habitual en temporada de elecciones, el Metro “invita a toda la ciudadanía a mantener la corresponsabilidad con el cuidado de lo público, con el cuidado de nuestro sistema, garantizando la continuidad de la operación de la Red Metro la cual moviliza diariamente a cerca de 1 millón de pasajeros de todos los estratos sociales”.