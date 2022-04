“Mi miedo es que lo dejen de buscar”: familiar del último desaparecido en Abriaquí

Son 37 los municipios de Antioquia que tienen alerta roja por posibles deslizamientos de tierra. Foto: Dagran

“La información que he recibido es que el compañero que faltaba con él, Jader Eliécer Ortiz ya lo encontraron”, dijo a El Espectador Berenece Cruz, quien asegura que su hermano Jesús Antonio Cruz, había empezado turno a las 2:00 p.m. del miércoles 6 de abril en la mina El Porvenir, cuando se presentó la avenida torrencial en Abriaquí.

“Eso está muy horrible por allá, entonces ya estoy consiguiendo para irme desde Frontino, porque él estaba solito y, según me informan, no han buscado por donde estaban los molinos porque está muy inundado. El miedo mío es que lo dejen de buscar”, expresó, a la vez que mencionó los nervios que le genera no saber nada de su hermano.

Según han informado las autoridades, la emergencia se presentó a las 8:00 p.m. del pasado miércoles 6 de abril, cuando trabajadores de la mina El Porvenir se resguardaban de las fuertes lluvias en una estructura junto a la quebrada La Antigua. “De un momento a otro la quebradita se salió un poco y empezó a correr por el patio. Corrí a informarle a los compañeros, algunos escucharon y salieron, pero a otros también se los llevó porque no hubo tiempo de nada (...) Cuando salgo es que veo una ola inmensa, alta y grande”, dijo a Blu Radio Hernán Darío Carvajal, sobreviviente de la avalancha.

Carvajal contó que, pese a que le cayó un techo encima, logró escapar para no quedar atrapado en los escombros. También aseguró que consiguió salvar a una compañera de la mina, sin tener la misma suerte con uno de sus amigos.“Yo logré quitarle un palo que le impedía moverse, logré reventar uno que tenía en el estómago, pero él ya tenía una columna encima y no pude rescatarlo. En ese momento él me agradeció por ayuda, pero me dijo que no había nada más que hacer y me pidió que me alejara mientras él decidió quitarse su vida”, dijo a La FM.

Otros testimonios han dado cuenta de la tragedia en Abriaquí. La hermana de Érica Johanna Mira, mujer de 31 años que falleció en la tragedia, contó a Noticias Caracol: “La última imagen que tuve de ella fue llena de barro. Yo no le manifesté lo que yo la quería (...) estaba en shock y pensé que estaba viviendo un sueño, que no era verdad (...) dicen que la funeraria me la organizó, pero no he sido capaz de ir a verla (...) dejó tres niños y el menor tiene cuatro años; ella trabajaba por ellos”.

“Dejamos lo que teníamos que hacer y nos vinimos para acá”, dijo a Telemedellín María Fernanda Pérez, prima de Jader Eliécer Ortiz, quien se encontraba desaparecido hasta hace algunas horas, que la alcaldía confirmó la aparición de su cuerpo. De acuerdo con sus familiares, llevaba menos de un año en la mina y tenía planeado continuar con sus estudios en mecánica.