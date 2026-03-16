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Los pasos de la minga indígena por Medellín

Mientras el gobernador Andrés Julián Rendón señaló que hay intereses políticos en medio de las protestas, manifestantes exigen docentes, tierras y atención humanitaria tras la ola invernal.

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Laura Orrego
16 de marzo de 2026 - 11:41 p. m.
La guardia indígena forma una cadena humana frente a la Alpujarra. Al fondo, las ollas donde preparan alimentos para una resistencia que puede durar hasta 15 días.
La guardia indígena forma una cadena humana frente a la Alpujarra. Al fondo, las ollas donde preparan alimentos para una resistencia que puede durar hasta 15 días.
Foto: Laura Orrego

La llegada de la minga indígena al centro administrativo de La Alpujarra en Medellín ha causado todo tipo de reacciones a nivel local. Mientras desde la alcaldía de la ciudad y la gobernación de Antioquia se cuestiona la presunta participación política en las manifestaciones, los manifestantes aseguran que los bloqueos obedecen a una falta de interlocución con la administración departamental. En el medio, dos organizaciones indígenas se han desmarcado de la minga, mientras que la Defensoría ha pedido diálogo y condiciones para no estigmatizar...

Por Laura Orrego

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