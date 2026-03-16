Los pasos de la minga indígena por Medellín

La guardia indígena forma una cadena humana frente a la Alpujarra. Al fondo, las ollas donde preparan alimentos para una resistencia que puede durar hasta 15 días. Foto: Laura Orrego

La llegada de la minga indígena al centro administrativo de La Alpujarra en Medellín ha causado todo tipo de reacciones a nivel local. Mientras desde la alcaldía de la ciudad y la gobernación de Antioquia se cuestiona la presunta participación política en las manifestaciones, los manifestantes aseguran que los bloqueos obedecen a una falta de interlocución con la administración departamental. En el medio, dos organizaciones indígenas se han desmarcado de la minga, mientras que la Defensoría ha pedido diálogo y condiciones para no estigmatizar...