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Multas, cierres y casas en venta: la disputa por el ruido en la carrera 45 de Medellín

La carrera 45 es hoy un corredor de discotecas en Manrique Central, la tercera comuna con más quejas por ruido de la ciudad con 3.248 llamadas al 123 en los primeros cuatros meses de 2026.

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Laura Orrego
30 de junio de 2026 - 01:00 p. m.
Carrera 45 con la calle 69. Discotecas, bares, tabernas y establecimientos de venta de licor son el centro de la vida nocturna en esta vía de Manrique.
Carrera 45 con la calle 69. Discotecas, bares, tabernas y establecimientos de venta de licor son el centro de la vida nocturna en esta vía de Manrique.
Foto: Laura Orrego

La carrera 45 en el barrio Manrique Central, al nororiente de Medellín, es famosa desde la década de los 60, cuando fue comparada con las calles de Buenos Aires, Argentina. Por eso también era conocida como la calle Carlos Gardel. En los 70, gracias a las tiendas, cafés y teatros, se convirtió en la tango vía, pero en 2026 ha sido rebautizada en redes sociales como la Nueva Delhi de Medellín, por el descontrol nocturno en las vías junto a las discotecas, bares y tabernas que se extienden por casi ocho cuadras. Las motocicletas invaden el...

Por Laura Orrego

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