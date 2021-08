Pico y placa en el Valle de Aburrá empezará el 4 de octubre: así funcionará

Desde el lunes 4 de octubre, los diez municipios que conforman el Valle de Aburrá tendrán pico y placa para motocicletas y vehículos particulares. La medida será durante las 24 horas en los días entre semana y será de un solo dígito, por lo que cada carro tendrá restricción de movilidad cada 15 días.

“Empezamos en octubre y no en septiembre porque estamos introduciendo a las motocicletas en esta restricción y no sabemos cuántos van a pedir la exoneración de la medida. Hay sectores productivos que dependen de estos vehículos y por eso debemos determinar cuáles van a ser los que no tengan que acogerse al pico y placa”, aseguró el director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacios.

En un inicio la medida solo regirá entre semana para garantizar que cada dígito tenga pico y placa cada 15 días, aunque no descartan que puedan aplicarla más adelante para sábado y domingos.

“Por el momento no hemos establecido cuál es el número con el que arrancarán las motos y cuál para los carros. Tampoco tenemos excepciones, pero esto lo daremos a conocer la próxima semana. Esto no ha quedado determinado porque necesitamos del análisis jurídico de cada una de las Secretarías de Movilidad para determinar la rotación”, dijo Palacios.

Con respecto a la propuesta que hizo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de aplicar un cobro por congestión para aquellos que desean evitar esta restricción, el director aseguró que cada municipio tendrá autoridad para determinar si aplica o no aplica esta medida.

“Esta es una medida que mitiga los problemas de movilidad, pero que no es una solución de fondo. Para el 2006, el parque automotor del Valle de Aburrá era cerca de 650.000 vehículos. Para 2021 estamos hablando de 1 millón 750 mil carros en nuestro territorio. Necesitamos promover la movilidad activa y el uso del transporte público como la columna vertebral de la movilidad”, aseguró Palacios.