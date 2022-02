Pico y placa en Medellín: los cambios que se aplican desde este lunes

La ciudad se encuentra en alerta por el alto contenido de material particulado en el aire. Foto: Twitter: @sttmed

A partir de este lunes 28 de febrero comienza a regir en Medellín y el Valle de Aburra el pico y placa ambiental, que se estableció para el transporte de carga, debido a las nuevas determinaciones que se tomaron en la ciudad por las malas condiciones de la calidad del aire, que se ha registrado en las últimas semanas.

La nueva medida determina que los vehículos de carga, cuyos modelos sean del 2010 para adelante, no podrán circular entre las 7:00 a.m. y las 8:30 a.m., ni entre 5:00 p.m. y las 7:00 p.m. Mientras que los carros con modelos anteriores tendrán restricciones entre las 5:00 a.m. y las 8:00 a.m. y en la tarde de 4:30 p.m. a 9:00 p.m.

La restricción dependerá del último dígito de la placa y se aplicará de la siguiente manera:

Lunes: 6, 7, 8 y 9.

Martes: 0, 1, 2 y 3.

Miércoles: 4, 5, 6 y 7.

Jueves: 8, 9, 0 y 1

Viernes: 2, 3, 4 y 5.

Al respecto, Juan David Palacio, director del Área Metropolitana, señaló que con esto se espera que reducir en 10% de la acumulación del material particulado. “Sabemos que todos los meses de febrero, marzo y abril tenemos unas condiciones metereológicas diferentes a las habituales y que nos motiva a atender estos episodios”.

Por otro lado, a partir de mañana, ya no se podrá hacer el pago de congestión para exceptuarse del pico y placa en Medellín y el Valle de Aburra, debido a que no se han tomado nuevas determinaciones con respecto al plan piloto del que, según el alcalde de la ciudad Daniel Quintero, solo hizo uso el 3% de los conductores.

La medida ha sido cuestionada no solo por su efectividad (las motos pagaban $8.384 para circular y los carros, $38.282), ya que no se dio información al respecto, sino además porque los alcaldes de los municipios de Itagüí y Envigado decidieron no aplicarlo.

Por ahora, la medida entra en evaluación, por la que todos los vehículos, carros y motocicletas, deberán cumplir desde este primero de marzo con la restricción de dos dígitos que se estableció para este año.