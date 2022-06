Polémica en el Concejo de Medellín por renuncias de funcionarios de la Alcaldía

Según algunos concejales, con las renuncias se están interrumpiendo los procesos dentro de las secretarías. Foto: Concejo de Medellín

En el gabinete de la Alcaldía de Medellín ya son nueve los altos funcionarios designados por el alcalde suspendido Daniel Quintero que renuncian a su cargo para apoyar la candidatura presidencial de Gustavo Petro, lo que causó críticas dentro del Concejo ante la continuidad de los programas y procesos dentro de la ciudad.

Este martes 7 de junio se conoció la salida de Juan Daniel Pulgarín, subsecretario de Grupos Poblacionales de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, quien resalto la necesidad de apoyar a un candidato que le apueste al cumplimiento del acuerdo de paz.

En estas elecciones nos estamos jugando asuntos tan cruciales para el País que amerita el mayor grado de responsabilidad posible no le podemos dejar a un sentimiento de odio decidir X La Paz, la seguridad alimentaria y el futuro de las Pensiones. Por eso @petrogustavo Presidente — Juan Daniel Pulgarín Correa (@jdp297) June 7, 2022

La renuncia de Pulgarín se suma a la de Juan Carlos Upegui, exsecretario de la No-Violencia; Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno; Juan Pablo Ramírez, de Inclusión Social; Carlos Mario Mejía, exsecretario de Movilidad; Juliana Colorado de la Secretaría de Medio Ambiente; Eleonora Betancur, directora de la Agencia de Cooperación e Inversión (ACI) y a la de la exsecretaria de las Mujeres, Ana María Valle, y la gerente de Etnias, Farlin Perea, quienes dieron a conocer su renuncia ayer 6 de junio.

Frente a las salidas de funcionarios, concejales como Luis Bernardo Vélez y Paulina Aguinaga, han manifestado su preocupación, pues, según ellos, esto podría afectar la gestión que cada cartera estaba desarrollando dentro del gobierno local. Sin embargo, Jaime Cuartas, concejal por el partido Alianza Verde se opone a estas críticas argumentando que es mejor la renuncia, ya que evita la participación política de estas personas.

Bernardo Vélez, concejal elegido por el movimiento Independientes y quien apoyó a Sergio Fajardo en primera vuelta, aseguró que “estamos viendo la interrupción de los procesos, la improvisación y falta de planeación con las salidas. No hay un sentido responsable con la ciudad y con las poblaciones de Medellín”, dice.

En una situación de vulneración de derechos en la ciudad sin precedentes, como revela la @personeriamed, la respuesta institucional es dejar los procesos interrumpidos, renunciar al trabajo por las poblaciones e irse a hacer política @AlcaldiadeMed #RecuperemosLoSocial — Luis Bernardo Vélez (@luisbernardov) June 7, 2022

Por el contrario, Jaime Cuartas, asegura que los programas no se verán afectados porque alguien nuevo llegará para continuarlos. “Los procesos siguen, esté quien esté, salga quien salga, no se deben parar se deben saber delegar y por supuesto ante la salida de un funcionario, se nombra quién lo va a reemplazar, para eso también hay un plan de desarrollo que tiene claro una ruta, una carta de navegación”, señala.

Ante esto, la alcaldesa encargada Andree Uribe envió un mensaje de tranquilidad e indicó que: “los programas y proyectos no van a parar, vamos a seguir trabajando, representamos un plan de desarrollo, pero la persona como tal no es esencial, no es indispensable para la continuidad”.