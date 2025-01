Policía frenó fiesta que hizo Westcol en chiva rumbera, en Medellín

El streamer Westcol mostró, de forma intimidante, billetes al policía que revisaba su bolso. Foto: Captura de pantalla

En un nuevo escándalo se vio involucrado el streamer Westcol que en la noche del pasado sábado 25 de enero fue abordado por uniformados de la Policía, quienes detuvieron una chiva en la que el influenciador estaba regalando licor a sus seguidores.

A través de sus redes sociales, Luis Villa, conocido como Westcol, le dijo a sus seguidores que llevaría a un grupo de fiesta en una chiva rumbera, en la que les ofrecería todo tipo de licores, mientras recorrían Medellín.

En el transcurso del día, el sujeto estuvo hablando de los preparativos del evento y publicó fotos de la chiva rumbera, mientras que en la noche, cuando ya se encontró con el grupo de seguidores, Westcol hizo una transmisión en vivo a través de la plataforma de streaming Kick.

En medio de esto es que aparece la Policía que hace bajar de la chiva al influenciador, quien asegura que va con “pura gente buena, que solo quiere pasar el rato y vivir tranquilo”, pero rápidamente cambia el tono y cuando le piden abrir su bolso, comienza a mostrar, de forma intimidante, los billetes que lleva dentro.

“Eso es lo que ustedes quieren”, dice Villa, mientras que otro de los uniformados le pide la cédula. “Me detienen como si yo fuera el más traqueto”, agregó el streamer, quien también señaló que: “Papi, yo no soy un delincuente, no soy un narcotraficante, miren la cantidad de patrullas que hay. Mientras ustedes están aquí, hay varios haciendo delitos en la ciudad”.

En medio de la situación, en la que había más de 10 policías del Valle del Aburrá, así como un agente de tránsito, algunos de los uniformados le preguntan su nombre y quién es, dado que no lo reconocían.

Sobre lo ocurrido, el influenciador señaló que se sentía intimidado. “La chiva quizá no tiene documentos, por eso me están parando y a todos estos policías no les incumbe, esto lo pueden hacer entre solo tres. Yo no soy un delincuente y tampoco les estoy diciendo nada malo, ustedes no traen 50 agentes para parar una chiva”.

Sobre la cantidad de uniformados, las autoridades señalaron que el procedimiento fue realizado por la Policía de tránsito, que inmovilizó el vehículo y que además pidió el acompañamiento de la Policía del Valle del Aburrá.