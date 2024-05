Procuraduría investigará a concejales de Santa Fe de Antioquia por viaje a Cancún

Imagen de referencia. Los concejales gastaron $68,5 millones del presupuesto de inversión del cabildo.

La Procuraduría abrió una investigación contra los concejales de Santa Fe de Antioquia, por un viaje que realizaron en abril para recibir una capacitación en un resort de Cancún, en México, con recursos de inversión del cabildo.

El viaje fue aprobado el último día de febrero para que los cabildantes recibieran capacitaciones relacionadas con las responsabilidades de los concejales como servidores públicos, el funcionamiento de la entidad, la gestión de proyectos y financiación de cooperación internacional y en liderazgo.

Para esto, se firmó un contrato $68,5 millones con la Federación Colombiana de Autoridades, Funcionarios y Servidores Público, en el que se incluía tiquetes de ida y vuelta, hospedaje y habitaciones con cama doble en el Hotel Royal Cancun - Gr Royal Cancun, conferencias, certificaciones, auditorio y capacitador.

El viaje de los cabildantes causó indignación en el municipio, pues como lo señaló en su momento el concejal Felipe Leal (La U), quien no viajó, “las fotos que ha mostrado la gente no son precisamente en el salón de capacitación. Muestran un viaje en Cancún, en playa, me imagino. Lo que pasa es que, si era una capacitación de corporales, no sé cómo terminó coincidencialmente el alcalde con su esposa (en México)”.

De igual forma, se conoció que el viaje los cabildantes utilizaron un alto porcentaje del presupuesto de inversión del Concejo y se les pidió información de las formaciones que recibieron en México.

Ante lo ocurrido, la Procuraduría anunció que abrió la investigación para determinar “un posible incumplimiento de obligaciones contraídas por parte de los servidores que realizaron el viaje internacional”, por lo que indicaron que verificarán si hubo gastos aprobados, los itinerarios y las capacitaciones que recibieron los 13 políticos que viajaron.

Un caso similar ocurrió a comienzos de este año cuando salió a la luz que 11 concejales de Sabaneta, Antioquia, hicieron un millonario viaje a Turquía y Dubai para recibir una capacitación en turismo, desarrollo sostenible e innovación. En este caso, la Procuraduría también abrió una investigación por el gasto de $350 millones en el viaje, que duró 12 días.