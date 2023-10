Procuraduría y Fiscalía inspeccionaron oficinas de Telemedellín

Los entes de investigación buscaron información de contratos con personas que trabajan en campaña para Independientes. Foto: Telemedellín

A las investigaciones que inició la Personería de Medellín a Telemedellín, se unieron la Procuraduría y la Fiscalía, que este miércoles 18 de octubre realizaron una visita a las instalaciones del canal público para revisar los contratos que se ha cuestionado públicamente con personas que ahora se encuentran trabajando para campañas del partido Independientes del exalcalde Daniel Quintero.

Específicamente, los delegados llegaron a las oficinas de la secretaria General del canal, Natalia Jiménez; la jefe de recursos humanos, Paola Lesmes, y el director del noticiero, Wilber Raíllo, buscando los contratos llamados corbata, porque los que los firman no van a trabajar, pero sí cobran, que se habrían hecho con la temporal Maxempleos.

Se conoció que al canal entraron funcionarios de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública (anticorrupción) que hicieron una inspección, así como en la mañana de este miércoles, la Procuraduría hizo uso del poder preferente e indicó a la Personería Distrital que tomaría el caso.

Railló indicó a El Colombiano que “estuvimos como media hora explicándole (a la Fiscalía) cómo funciona el tema de los corresponsales, que nunca vienen. A mí no me preguntaron del tema contractual, porque eso les corresponde a las dependencias administrativas. Me imagino que pidieron documentación”.

Se refiere a dos casos que han sido cuestionados en medios: el de Camilo Pedraza, quien figura como ejecutivo de cuenta del canal, pero que es jefe de prensa de Independientes en Bogotá, y el de Isabella Ordóñez, quien vive en Cali, donde se lanzó como edil y trabaja para la campaña de Deninson Mendoza.

Ante lo ocurrido, el concejal Alfredo Ramos celebró la investigación, aunque resaltó que la actuación de los organismos de control ha sido lenta. “En particular la Fiscalía tiene muchas denuncias, la de Telemedellín es una de tantas que se suma a cientos de denuncias de entidades descentralizadas sobre abusos de los recursos públicos por parte de secretarios, Daniel Quintero y su esposa. Esperamos que haya resultados concretos y rápidos, que no haya más impunidad”.

Por su parte, el candidato a la alcaldía Federico Gutiérrez, aseguró que en diferentes entidades del Distrito están borrando información, así como hay funcionarios amenazados. “Nos informan que luego de que la Fiscalía hizo presencia hoy en Telemedellín, debido a denuncias de corrupción, en diferentes entidades de la Alcaldía están borrando información de los computadores”, señaló en redes sociales.