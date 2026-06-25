Publicidad

Home

Colombia
Medellín
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Qué ha pasado un año después del deslizamiento que enlutó a Bello y Medellín?

La Alcaldía de Bello reporta inversiones en agua, salud y vías, pero muchos habitantes siguen sin vivienda fija, el acueducto no se aprueba y los vecinos sostienen que la ayuda no alcanzó.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Laura Orrego
26 de junio de 2026 - 02:11 a. m.
La franja de tierra desprendida por el deslizamiento atraviesa la ladera entre Bello y Medellín, rodeada por las viviendas del asentamiento de Granizal.
La franja de tierra desprendida por el deslizamiento atraviesa la ladera entre Bello y Medellín, rodeada por las viviendas del asentamiento de Granizal.
Foto: Alcaldía de Bello

Un año después del deslizamiento que dejó más de 28 muertos en la vereda Granizal, las familias de este asentamiento del nororiente del Valle de Aburrá ahora deben esperar carros que les lleven bidones de agua. Viven al lado de la zona que fue declarada campo santo, a la espera de soluciones que les garanticen un techo definitivo.

En el barranco que dejó el deslizamiento se ven las columnas de algunas casas derribadas por el alud, las estructuras que se están construyendo para proteger la zona crítica, tubos del servicio de agua que no llegan...

Por Laura Orrego

Temas recomendados:

Bello

Medellín

Granizal

Santo Domingo

deslizamiento

tragedia

emergencia

agua

aniversario

EPM

asentamiento

damnificados

avances

denuncias

Antioquia

Valle de Aburrá

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.