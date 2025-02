Quedó en libertad acusado por la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez

Andrés Camilo Peláez desapareció el 4 de abril de 2022, en el municipio de San Andrés de Cuerquia. Foto: Valentina Arango Correa

En libertad fue dejado Juan Fernando Tapias Guzmán, conocido con el alias de “Juanchito”, quien en febrero de 2023 había sido capturado en el municipio de Carolina del Príncipe, señalado de haber participado en la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes, en San Andrés de Cuerquia, en 2022.

Según dio a conocer la abogada de la familia del ingeniero, la libertad de Tapias Guzmán se da por vencimiento de términos, aunque el sujeto continuará vinculado al proceso por desaparición forzosa, en el que la Fiscalía señala que podría estar vinculado a un grupo delincuencial que, al parecer, secuestró a Peláez Yepes.

“Realmente no tenemos claridad, estamos como al principio, no tenemos nada claro, seguimos en lo mismo. Yo por lo menos no tengo una hipótesis real, clara y precisa de qué fue lo que pasó con Andrés Camilo”, indicó a Blu Radio Claudia Yepes, madre del ingeniero.

Tapias Guzmán es relacionado con una de las hipótesis que se tienen de la desaparición de Peláez Yepes, que surge del testimonio de una mujer, que aseguró que la organización El Mesa secuestro al ingeniero, al que habría mantenido por dos días en una casa del casco urbano, antes de llevárselo a zona rural, con el fin de hacer cobros extorsivos por su liberación.

Siguiendo esta línea, junto a Tapias, fue capturado José Fernando Chavarría Ramírez, alias “Huevito”, quien haría parte de la misma banda delincuencial y quien sigue en un centro carcelario. Ambos sujetos han negado su responsabilidad en el caso.

Andrés Camilo Peláez Yepes era contratista de Hidroituango y se encontraba en el municipio de San Andrés de Cuerquia para hacer una interventoría ambiental asociada al proyecto. Fue visto por última vez el lunes 4 de abril de 2022, momento desde el cual su mamá Claudia Yepes ha liderado una cruzada para dar con su paradero.

Pese a las diferentes hipótesis que se han planteado en el caso, la mujer ha reiterado que el proceso se ha estancado sin bases claras de lo que pudo ocurrir con su hijo, ni información de su paradero, por lo que ha reiterado el llamado a las autoridades a que haya diligencia como acciones contundentes en el caso.