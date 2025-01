Ella era ‘La Diabla’, asesinada en Medellín y vinculada a la masacre de Aguachica

Alias 'La Diabla', tenía de 27 años, era madre de un niño de 9 y esposa de un presunto narcotraficante conocido como alias 'El Calvo', asesinado en diciembre de 2024. Foto: Captura de pantalla de Redes S

Zaida Andrea Sánchez Polanco, conocida como alias “La Diabla”, fue la mujer asesinada el pasado miércoles 22 de enero frente a un hotel en el sector de Laureles, Medellín. La mujer, oriunda de Aguachica, Cesar, de 27 años y con un hijo de nueve, era la que habrían confundido con hija de pastor en masacre de Aguachica y había llegado a ese hotel en Medellín el 14 de enero, después de pasar varios días en Barrancabermeja.

Alias “La Diabla” creció en Gamarra pero vivía en Aguachica, donde era conocida como prestamista y había estado vinculada a actividades ilegales. En 2021, fue capturada por su presunta participación en la banda “Los Fleteros”, acusada de homicidio y robos. También tenía antecedentes por hurto calificado, lesiones personales e injuria y calumnia. En sus últimos años, intentó mostrarse como empresaria, dedicándose a la venta de vehículos usados y bienes raíces.

El asesinato ocurrió frente a un hotel ubicado en el barrio Naranjal. Cámaras de seguridad captaron el momento en que Sánchez Polanco bajaba de su camioneta cuando dos hombres a bordo de una motocicleta la interceptaron. Uno de ellos bajó del vehículo, la persiguió y le disparó cinco veces. Según el informe recibió dos impactos en el rostro, dos en un brazo y uno en el costado. La mujer cayó frente a la entrada del hotel y fue trasladada al Hospital San Vicente Fundación, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades localizaron la motocicleta utilizada en el crimen en el sector de La Minorista, donde encontraron una huella dactilar que está siendo analizada e investigan el caso como una posible retaliación de grupos delincuenciales.

La mujer era esposa de Alexander González Pérez, alias “El Calvo”, asesinado el 26 de diciembre de 2024 en El Banco, Magdalena. El hombre, presuntamente vinculado al Clan del Golfo, había sido acusado de narcotráfico y uso de bienes a nombre de terceros.

En TikTok, Sánchez mostraba un estilo de vida ostentoso, exhibiendo vehículos de alta gama, joyas y maquillaje de Christian Dior y Chanel, bolsas de lujo, y compras de ropa. En una de sus últimas publicaciones, del 31 de diciembre de 2024, compartió un video junto a alias “El Calvo”, donde ambos aparecen caminando por la playa. En el video, escribió: “Me diste los mejores momentos de mi vida, mi cielo hermoso”.

En otra publicación expresó: “Orándole a Dios para que me haga más fuerte y sabia todos los días, sane todo mi dolor y me ayude a seguir adelante con mi vida feliz, en paz y tranquilidad”.

Sánchez también había negado cualquier relación con la masacre de la familia Lora Rincón, ocurrida en diciembre de 2024 en Aguachica. En declaraciones a El Tiempo, dijo: “No me parezco a la hija del pastor, miren las fotos. Yo soy peli mona y ella no. No tengo nada que ver”. Sin embargo, las investigaciones continúan para determinar posibles conexiones entre ambos casos.