¿Quién es la mujer que aparece en el mural “Las cuchas tenían razón” en Medellín?

Incluso después del hallazgo de restos forenses en La Escombrera, las mujeres buscadoras de Medellín siguen siendo blanco de ataques y estigmas por intentar encontrar a sus desaparecidos.

La eliminación de dos murales de grandes dimensiones en Medellín que tenían las frases “Nos están matando” y “Las cuchas tienen razón” ha causado todo un debate en el país, así como se han convertido en luchas de los artistas de la ciudad, que los han reconstruido con rostros simbólicos.

Ese ha sido el caso del mural de “Las cuchas tienen razón”, que se encuentra en el deprimido de la Terminal del Norte, en el que los grafiteros, además de escribir la frase, incluyeron las imágenes de Margarita Restrepo, quien busca a su hija Carol Vanessa, que desapareció durante la operación Orión en la Comuna 13 en el año 2002, así como una imagen distorsionada de Álvaro Uribe, junto a la frase “Yo di la orden”.

¿Quién es la mujer del mural “Las cuchas tenían razón”?

Margarita Restrepo es una de las caras visibles del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, así como una reconocida defensora de derechos humanos en la Comuna 13 y en la búsqueda de verdad y reparación para quienes han sido víctimas de desaparición forzada.

Desde antes que comenzara este siglo, Restrepo vendía chance y helados en su barrio, pero también lideraba procesos y le hacía frente a las injusticias que primero las guerrillas como las Farc y ELN ejercieron, y las que luego cometieron los paramilitares en esta parte de Medellín.

Su viacrucis comenzó el 25 de octubre de 2002, cuando su hija de 17 años, Carol Vanessa, regresó al barrio donde creció y el que su familia tuvo que abandonar por los riesgos de los enfrentamientos entre bandas. “Le dijimos que no fuera al barrio porque estaba muy peligroso, pero ella me respondió que iba con dos amigos. Entonces le di la bendición y cuando colgué en mí sentir de madre tuve un mal presentimiento y después lloré y lloré”, narró Margarita a la Unidad de Víctimas.

Posterior a eso, la mujer contó que uno de los amigos de Carol llamó y les dijo que las querían y que iban a estar bien, pero no volvieron a tener razón de su paradero, por lo que comenzaron su búsqueda en morgues y hospitales, hasta que habitantes de la comuna 13 les indicaron que los habían llevado a la escombrera.

Margarita siguió la búsqueda fuera de Medellín y llegó hasta el Bajo Cauca y el Urabá. Tres años más tarde, terminó buscando apoyo en la Fundación Santa Laura Montoya, donde conoció a las mujeres junto a las que un tiempo después fundaron el colectivo Mujeres caminando por la verdad.

Sobre su trabajo, Margarita dijo a la Unidad de Víctimas que: “nosotros los líderes somos la voz y el rostro de aquellos que callan. No podemos ser indiferentes ante estos hechos y la guerra y nos corresponde hacer memoria por las víctimas de un delito que le ha hecho tanto daño a Colombia y tenemos que contar esta historia para que no vuelva a pasar”.

Esto no ha cambiado mucho, pues frente a lo que ha ocurrido con el borrado del mural en el que había sido hecho su rostro, aseguró a RTVC que: “Allí no estaba Margarita, allí estaba era esa mujer en representación de todas las mujeres por la lucha, la resistencia, el dolor, la tristeza, el sol, el calor, hambres, incertidumbres, todo. Nos han callado nuestras voces, nos han acallado la vida y todo por un conflicto que nosotros no buscamos”, dijo Margarita.