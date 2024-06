Revelan la identidad de cinco víctimas de la masacre en Rionegro

Del cartel de Los tres Más Buscados en nuestra ciudad sólo queda pendiente alias "Yirán". Foto: Alcaldía Rionegro

Una recompensa hasta de $100 millones ofrecen las autoridades en Antioquia por información de los responsables de la masacre de siete personas que se registró en la noche del pasado martes 25 de junio en el municipio de Rionegro.

Lea: Ex-FARC que lograron vivir del turismo se desplazarán por amenazas de disidencias

El aumento de la recompensa se definió en un consejo extraordinario de seguridad que se desarrolló en el municipio, en el que además se tomó la decisión de aumentar los patrullajes conjuntos entre el Ejército y la Policía, así como la instalación de un puesto de control en el lugar que se presentó el crimen.

“Una recompensa de hasta 100 millones de pesos para que se pueda esclarecer rápidamente el hecho y, por supuesto, dar con los responsables. Hay un equipo de investigación criminal que vino directamente de Bogotá”, explicó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Le puede interesar: Lo que se sabe del feminicidio de la docente Yuli Henao en Cimitarra

Por su parte, el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, aseguró que si bien no se han identificado los móviles del crimen, sí se sabe que no fue algo improvisado. “Realmente fue algo planeado, no sabemos los móviles. El sector es un sector que realmente seguro, tranquilo. Es un sector donde no teníamos ningún informe”.

Sumado a esto, se dio a conocer el nombre de seis de las siete víctimas de la masacre, entre las que se encuentra tres personas oriundas del Atlántico, mientras que las otras tres serían de La Guajira: Luis Guillermo Canoles Menco, Jesús Gabriel García Sarmiento, Luis Epinayu, Yensin Luis Fontalvo Buelvas y Marlon José Páez.

La masacre se registró en la noche del pasado 25 de junio, dentro de una finca en el sector Alto del Perro de Llano Grande, donde se encontraban reunidos nueve obreros para ver el partido de Argentina - Chile, en la Copa América.

De acuerdo con las autoridades, a la finca llegaron alrededor de 10 sujetos en dos carros y dos motocicletas, quienes dispararon indiscriminadamente con fusiles a las personas que se encontraban en el lugar. Dos de ellos sobrevivieron, uno alcanzó a esconderse, mientras que otro recibió un impacto en un brazo.

“Vino el muchacho trabajador gritando, lleno de nervios, que qué había pasado, le dije yo, que los mataron, los asesinaron a mis compañeros”, indicó a Telemedellín uno de los vecinos y testigos de la masacre.