Robaron y desnudaron a administrador de una tienda religiosa en Medellín

Tres hombres armados perpetraron el robo en la tienda religiosa "El Vaticano", ubicada en Medellín. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un hombre que se desempeña como administrador de una tienda religiosa, llamada “El Vaticano” y una mujer de 94 años, fueron víctimas de un atraco en el que fue desnudado y encerrado por los delincuentes. El hecho ocurrió en la noche del pasado lunes en un local ubicado en el barrio Buenos Aires en Medellín

Lea: Capturan a hombres que estarían vinculados al asesinato de comerciante en Piedecuesta

Según el reporte de la Policía Metropolitana, tres sujetos ingresaron al establecimiento con el objetivo de hurtar dinero y objetos de valor. Durante el robo, los delincuentes despojaron al administrador de sus prendas y lo encerraron en el baño del local para evitar que alertara a las autoridades o a otras personas.

“Me encerraron en el baño después de que me quitaron el reloj, me quitaron la billetera y me obligaron a quitarme el blue jean y los tenis que también se los llevaron y el morral, todo... Ese día (la señora) estaba con el celular y fue cuando ya vio al tipo encima que le arrebató el celular y ya procedió a quitarle su bolso, a sacarle sus pertenencias, a sacar el dinero que tenía”, relató el administrador del sitio, Osvaldo González, a Blu Radio.

La víctima pudo salir del lugar tras varios minutos y dio aviso a las autoridades, que desplegaron un operativo para dar con los responsables. Hasta el momento, no se reportan capturas relacionadas con el caso. La Policía continúa con la investigación para esclarecer los hechos y fortalecer la seguridad en la zona. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier actividad sospechosa a través de las líneas oficiales.