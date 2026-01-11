Se conocen las identidades de los cuerpos hallados en zona rural de Abejorral, Antioquia

Imagen de referencia. Unidades del Ejército y de la Policía realizaron operativos en la vereda Los Rastrojos tras el hallazgo de los tres cuerpos sin vida. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En la vereda Los Rastrojos, jurisdicción del municipio de Abejorral, en el oriente de Antioquia, fueron hallados tres hombres sin vida, en avanzado estado de descomposición, el sábado 10 de enero.

Según la información preliminar, dos de las víctimas estaban reportados como desaparecidos desde el 5 de enero, cuando fueron vistos por última vez al salir hacia el casco urbano del municipio en una volqueta. Las víctimas fueron identificadas como Edwin Danilo Rivera Pulgarín, Edwin Flores y Geovanny Arley Vargas.

La Alcaldía confirmó el hecho y aseguró que el caso es investigado por la Policía, el Ejército y unidades de criminalística para establecer las circunstancias y los responsables del crimen.

“Se desconoce si fueron ultimados en la zona donde fueron hallados. A la zona se desplazaron unidades de Ejército, Policía local y criminalística para realizar las investigaciones que permitan dar claridad de los hechos y presuntos responsables. La ampliación de detalles de este hecho deberá ser proporcionados por las autoridades policiales y judiciales del departamento”, indicaron desde la alcaldía.

Desde la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) advirtieron que el caso ya había sido anticipado por alertas de seguridad en la zona. “Nuestras alertas eran ciertas y no fueron atendidas por las autoridades”, indicó la organización.

Además, señalaron que podría haber más víctimas y expresaron su preocupación por lo que, según ellos, es omisión institucional. “Ahora no podrán seguir ocultando la veracidad de nuestras alertas y la crisis de derechos humanos en el municipio. Desde Corpades condenamos la violencia y demandamos acciones urgentes, respetuosas de los derechos humanos, para frenar el escalamiento”, agregaron.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ya había incluido a Abejorral en la alerta temprana que advirtió que en el municipio “los grupos armados imponen normas y formas de gobernanza ilegal”, lo que representa un riesgo para la población civil.

El hecho fue catalogado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) como la quinta masacre ocurrida en el país en los primeros 10 días del 2026.