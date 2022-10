Se tumbaron más de 160.000 comparendos aplicados durante la pandemia en Medellín

Un policía interpone un comparendo a una persona en la calle. (Imagen de referencia). Foto: Cristian Garavito / El Espectador

La Secretaría de Seguridad de Medellín tumbó 163.000 comparendos de policía aplicados por violar los toques de queda y las restricciones sanitarias durante la pandemia. La decisión se tomó después de que la Personería de la ciudad solicitara que las sanciones quedaran sin efecto, pues se demostró que 118.000 ciudadanos no contaban con el dinero para pagar esas infracciones durante los momentos más duros del encierro.

Según el personero de Medellín, William Yeffer Vivas, esta derogación beneficiará a las personas que fueron sancionadas hasta el 30 de junio de este año, ya sea porque violaron el toque de queda, no usaron correctamente el tapabocas o porque violaron alguna otra norma de bioseguridad. En palabras del funcionario: “Se beneficiarían 118.000 ciudadanos que en muchos casos no tenían los recursos para poder pagar el comparendo impuesto, que oscilaba en $400.000. Son aproximadamente $56.000 millones que no tienen que sacar los ciudadanos de sus bolsillos para pagar los comparendos impuestos por la Policía Nacional”.

Haciendo referencia a la caducidad de las normas emitidas en el marco de la pandemia, agregó: “Al momento en que se aplicaron estas medidas correctivas existían unas normas en el marco de la emergencia sanitaria que soportaban la imposición de estas, pero luego desaparecieron, salieron del tránsito jurídico y, por lo tanto, en aplicación del principio de favorabilidad se tendrían que dejar inmediatamente sin efecto, porque esto afecta los derechos fundamentales y las garantías de los ciudadanos”.

Esta no es la primera vez que las autoridades de Medellín toman decisiones parecidas con respecto a las disposiciones tomadas en la pandemia. Por ejemplo, la Alcaldía generó un descuento a los pagos pendientes bajo la ley 2069 de 2020 para incentivar, en ese momento, la reactivación económica, tras la salida de la crisis sanitaria.