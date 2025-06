Secretario de Movilidad de Medellín denunció amenaza tras acción contra influencer

El influencer Mr. Stiven aseguró que no se realizó el procedimiento acorde a la ley para inmovilizar su vehículo. Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín

El secretario de Movilidad de Medellín, Mateo González Benítez, denunció ante la Fiscalía amenazas que recibió luego de un operativo de control realizado en la noche del 26 de junio, en el sector de Las Palmas. Se impusieron 26 comparendos, se inmovilizaron ocho motocicletas y dos automóviles, entre ellos el del influencer Mr. Stiven.

El hecho ocurrió durante una “rodada” convocada por el influencer caleño, a la que acudieron cientos de vehículos de alta gama y motocicletas. “La Secretaría de Movilidad desplegó un operativo para la prevención y control, evitando que se pusiera en riesgo la vida de los conductores y las de los usuarios viales”, señaló en un comunicado la entidad.

Tras la situación, González señaló que empezó a recibir amenazas en sus redes sociales. “Rata hpta, se te va a ir hondo oís malparido. Te vamos a llenar esa cabeza de plomo. Sapo hpta (sic)”, se lee en una de las amenazas. “Mlp, te veo y te doy piso hdp, por eso es que las lacras como voz no deben estar viviendo. Ya te llegará tu día (síc)”, dice otro usuario.

“Lo responsabilizo a usted, Mr. Stiven, en caso de que algo me suceda. Medellín se respeta. Ustedes no van a hacer lo que se les da la gana. No están por encima de la ley”, señaló González en su cuenta de X. Además, el funcionario añadió que interpuso la denuncia “contra los múltiples perfiles, ya que en las últimas horas me han amenazado de muerte debido a los controles realizados al influenciador Stiven Tangarife, conocido como Mr. Stiven”.

La Secretaría de Movilidad señaló que, según los agentes que estuvieron en el operativo, el vehículo de Mr. Stiven fue inmovilizado porque el escape emitía un ruido superior al permitido. Debido a esto, algunos seguidores del influencer señalaron que los funcionarios no tenían un sonómetro, como lo exige la normativa, y que se basaron en su percepción auditiva.

Debido a esto, González aseguró que se revisará el proceso “por temas de legalidad y transparencia en la actuación oficial”.

Por otra parte, en mayo de 2025, el streamer también realizó una “rodada” en Cali, que tampoco contaba con los permisos estipulados, lo que afectó la movilidad en la ciudad y la seguridad vial.

Accidente de Mr. Stiven en Las Palmas

Una semana antes de la convocatoria de la rodada, se viralizó un video en el que Mr. Stiven, acompañado de un copiloto, estaba realizando maniobras en una motocicleta en Las Palmas y perdió el control, lo que provocó una caída.

Sumado a eso, el secretario González aseguró que Tangarife cuenta con varias infracciones de tránsito en los últimos seis meses, por lo que se inició el proceso de suspensión de su licencia de conducción, en cumplimiento del artículo 124 del Código Nacional de Tránsito.