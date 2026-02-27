“Solo venía a tener sexo”: la respuesta de uno de tres extranjeros expulsados en Medellín

Migración Colombia endurecerá controles migratorios ante ola de turismo con fines de explotación sexual Foto: Migración Colombia

Tres estadounidenses fueron devueltos el miércoles 25 de febrero en el Aeropuerto Internacional José María Córdova por vínculos con visitas por explotación sexual. Uno de ellos, proveniente de Miami, respondió durante la entrevista en inmigración que su único propósito en Colombia era “tener sexo con colombianas porque son las mejores”.

Según Migración Colombia, la medida de inadmisión aplicada se dio tras una entrevista en la que el extranjero proveniente de Miami “se comportó de manera irrespetuosa y grosera hacia los oficiales de Migración y el personal del aeropuerto”.

Además, mostró por iniciativa propia un equipaje cargado de preservativos, potenciadores y juguetes sexuales, y pretendió justificar su entrada argumentando que el turismo sexual: “es lo único que lo trae a Colombia”. Los tres hombres fueron devueltos a Estados Unidos en la misma aerolínea en la que llegaron.

“Cuando encontramos inconsistencias o señales de riesgo, aplicamos la medida de inadmisión y retorno inmediato, en el marco de la ley. No vamos a permitir que Medellín ni otras ciudades sean escenario de turismo con fines de explotación sexual; por esto reforzamos los controles para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes”, afirmó Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia.

En lo que va de 2026, se han registrado 11 casos de extranjeros inadmitidos en el Aeropuerto José María Córdova en Antioquia, todos por vínculos con la explotación sexual de niños, niñas, mujeres y adolescentes.

Las autoridades han detectado que ciudadanos extranjeros, en su mayoría estadounidenses, han adoptado una nueva modalidad para intentar evadir los controles migratorios: ingresar al país por otras ciudades con destino final en Medellín y hacer visitas para explotación sexual.

En 2025 fueron inadmitidos en todo el país 110 extranjeros por posibles actividades relacionadas con este tipo de explotación, 45 de ellos catalogados como ofensores sexuales y 65 reseñados por delitos contra niños, niñas y adolescentes en la plataforma Angel Watch.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, se refirió a estos viajes como “una problemática que no puede empañar la buena imagen de Medellín y otras ciudades del país, siendo Colombia catalogada como uno de los principales destinos turísticos de Suramérica”.