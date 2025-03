Tensiones entre conductores y manifestantes en el tercer día de paro minero

Uno de los puntos bloqueados es el sector Porce, que comunica a Medellín con el Nordeste y Magdalena antioqueño. Foto: Archivo Particular

Se completan tres días del paro minero en Antioquia y con ello se han agudizado las tensiones de los conductores que transitan las zonas bloqueadas y los manifestantes, que en la mañana de este miércoles 26 de marzo tuvieron roces por el tránsito sobre las vías bloqueadas, entre las que se encuentran el sector de Porce (que fue desbloqueado sobre el mediodía), la vía Sofía y la entrada al municipio de San Roque.

Los mineros del Nordeste antioqueño y el Magdalena Medio se encuentran en paro desde el pasado lunes 24 de marzo por varios inconformismos a los que pidieron solución tanto a la gobernación de Antioquia, como al Gobierno Nacional.

Entre estos, destacan que no se ha realizado la formalización minera, que se ha venido prometiendo desde anteriores movilizaciones, incluida la más reciente durante la COP16. De igual forma, señalan que se sienten perseguidos por la Fuerza Pública, que continúa quemando maquinaria amarilla, así como piden acciones para atender los problemas de seguridad que se han agudizado en la región.

Ante lo ocurrido, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, criticó que los mineros hayan decidido bloquear las vías, así como resaltó que las quejas deben ser presentadas al Gobierno Nacional y no a su administración, debido a que el departamento ya no es autoridad minera.

“Las pretensiones de los mineros, hoy bloqueando vías del nordeste, son las de la formalización y regularización de la actividad minera; una competencia que está en un escritorio en Bogotá, porque el gobierno Petro le quitó a Antioquia la delegación minera desde diciembre de 2023. Esa tarea les quedó grande, el brazo centralizador es incapaz de resolver las demandas de los territorios”, señaló Rendón.

Desde el Gobierno Nacional se anunció que se iniciarían diálogos con los manifestantes, quienes viajaron este miércoles a Bogotá, por lo que los voceros señalaron que su meta será unificar criterios y generar un pliego para que se discuta en una mesa nacional de concertación.

“Que ya nos respondieron y nos dieron agenda para trabajar unos puntos con el Ministerio de Defensa, Minas y el de Interior, es decir, el Gobierno nacional no sabe cuáles son nuestras exigencias y esperamos que tengamos acciones concretas frente al tema de los operativos que estamos discutiendo. No en que no se hagan, sino en la forma”, dijo a Blu Radio Yarley Marín, presidente de la mesa minera Segovia-Remedios.

Pese a las tensiones que se han registrado con los conductores, la Policía señala que las manifestaciones se han mantenido pacíficas. Se espera que de las conversaciones con el Gobierno se levante completamente el bloqueo.