Tiroteo en un parqueadero de Medellín dejó dos muertos y cuatro detenidos

Foto de referencia./ El hecho se suma a otros homicidios reportados el mismo día en diferentes sectores de la ciudad. Foto: Pexels

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La tarde de este jueves 26 de marzo terminó con dos hombres asesinados y la captura de cuatro presuntos responsables, en medio de lo que las autoridades investigan como una confrontación o un posible “ajuste de cuentas” entre estructuras criminales, en la comuna 5 del barrio Toscana en Medellín.

Durante el operativo realizado fueron incautadas tres armas de fuego —un fusil calibre 5.56, una pistola nueve milímetros y un revólver calibre 38— que quedaron a disposición de la Fiscalía como parte del proceso judicial que se comenzó.

Los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación realizaron la inspección correspondiente y confirmaron la identidad de los fallecidos como Edwin Quintero Cardona, alias “Paturro”, y Jonathan Alonso Cardona, alias “Yoyo”.

¿Qué ocurrió?

El hecho se presentó en el barrio Toscana, en donde algunos residentes alertaron sobre múltiples sonidos de disparos provenientes de un parqueadero del sector. Al lugar llegaron unidades de la Policía Metropolitana que controlaron la situación y detuvieron a cuatro personas señaladas de participar.

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En la misma jornada también se reportaron otros homicidios en la ciudad: uno en la comuna 13, con arma blanca, y otro asesinato en el barrio Juan XXIII que se provocó con un arma de fuego.

Las autoridades indicaron que las víctimas del tiroteo en el parqueadero serían presuntos integrantes de una organización ilegal que mantiene disputas con otros grupos delincuenciales por actividades relacionadas con actividades ilícitas en la ciudad. Entre las posibilidades a descartar están el microtráfico, la extorsión y el hurto de vehículos. Las bandas delincuenciales que estarían involucradas serían Los Triana, que habrían disparado contra integrantes de La Paralela.

Según la Secretaría de Seguridad, las dos personas que murieron en medio del ataque registraban antecedentes por delitos relacionados con armas de fuego y homicidio, y estarían vinculados a una estructura delincuencial que opera bajo organizaciones criminales con injerencia en Medellín.