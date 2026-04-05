Tres mineros murieron por inhalación de gases en un socavón de Remedios, Antioquia

Imagen de referencia. El equipo de rescate halló los mineros sin vida. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Una tragedia se registró en el municipio de Remedios, en Antioquia, donde tres mineros murieron en un socavón en el que se extrae oro, luego de que al parecer inhalaran gases tóxicos dentro del lugar.

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Según indicaron personas en la zona que atendieron la emergencia, al parecer se habría dado una acumulación de gases tóxicos en el socavón al que ingresaron Mauricio Buitrago Beltrán, Eliécer José Arcia Jaramillo y Junior Jaramillo Fernández, en el corregimiento de Santa Isabel.

Al realizar el rescate, autoridades encontraron los cuerpos sin vida. “Fui con los bomberos, Secretaría de Minas, la ciudadanía, la comunidad de Santa Isabel, nuestros mineros de Santa Isabel que de buen corazón acompañaron al rescate de estos cuerpos, pero lastimosamente fue el rescate de unos cuerpos sin vida”, dijo Albeiro Arenas Molina, alcalde de Remedios.

Tras lo ocurrido, desde la administración municipal señalaron que se adelantan las investigaciones correspondientes para determinar formalmente la causa de la tragedia, así como las entidades mineras revisan los permisos para operar en el lugar.

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“Desde la Administración municipal, lamentamos profundamente el accidente minero ocurrido en el corregimiento de Santa Isabel. En estos momentos difíciles, nuestro corazón y nuestras oraciones están con las familias de Mauricio Buitrago Beltrán, Eliécer José Arcia Jaramillo y Junior Jaramillo Fernández”, señaló la Alcaldía.

Adicionalmente, indicó que se realiza el acompañamiento a las familias de las víctimas, así como ya se hizo la entrega de los cuerpos para las correspondientes honras fúnebres.

En el municipio predomina la extracción del oro. Este caso recuerda el rescate de los 18 mineros que en junio del año pasado fueron rescatados con vida, luego de permanecer por más de 12 horas atrapados tras un deslizamiento en el ingreso al socavón.