Turista relató cómo fue escopolaminado por mujer en Medellín: esto dijo

En el último tiempo se han hecho comunes los casos de turistas extranjeros robados o asesinados en la capital de la montaña. Son habituales las prácticas de conocer a personas por una aplicación de citas, concretar un encuentro y drogar a los visitantes para luego robarlos o quitarles la vida.

Una de las sustancias más utilizada es la escopolamina. Este producto del mercado negro dilata las pupilas y disminuye las secreciones salivales de quien la ingiera provocando pérdida de la conciencia, la memoria y una ingesta exagerada puede provocar hasta la muerte.

¿Qué dijo el extranjero escopolaminado en Medellín?

Este fue el caso de Steven Valdez, un puertorriqueño de 31 años que hace un año viajó a Medellín para hacer contenido de su blog de viajes. El oriundo de San Juan, capital de Puerto Rico, le concedió una entrevista a The New York Times para contar su experiencia en la ciudad de la eterna primavera.

Steven dijo que agendó una cita con una mujer llamada Luisa que contactó inicialmente por una aplicación de citas. Ella le ofreció ir a probar el ajiaco. La mujer fue quien le llevó la sopa a la mesa, “tome dos cucharadas Y eso es lo último que recuerdo”, confesó Valdez.

En 2020, Steven Valdez dejó su trabajo para una productora de televisión en Los Ángeles, California para empezar su proyecto personal de blogs de viajes. En mayo de 2023 fue a Medellín para aprender a bailar bachata. Después de su “cita” amaneció en su habitación sin poder moverse.

Los médicos le dijeron que aparte de escopolamina había ingerido clonazepam, un sedante muy fuerte, y había sido golpeado para poder robarle sus teléfonos, su computador, su billetera y 7.000 dólares en efectivo. Tras el denuncio de Steven, algunas personas fueron detenidas al tratar de comprar electrodomésticos con sus tarjetas.

Gobierno de Estados Unidos alertó a quienes viajen a Colombia

Es tanta la preocupación del gobierno de los Estados Unidos por sus ciudadanos que deciden visitar una de las ciudades más populares de Colombia, que la Embajada de ese país en territorio colombiano alertó a los turistas sobre las sustancias utilizadas en Medellín para robar a las personas.

Desde el Gobierno de Colombia han manifestado que todo está relacionado con la industria del sexo que por un “voz a voz” está perfilando a la capital de la montaña como un lugar para conocer mujeres atractivas, disfrutar del entretenimiento nocturno y consumir psicoactivos a muy bajo costo.

Según le comentó Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, a The New York Times, no hay cifras confiables porque no todas las víctimas denuncian por vergüenza a ser descubiertas sus actividades en la ciudad.

Según información de la Alcaldía de Medellín, en 2023 llegaron a la urbe ,.4 millones de turistas, de los cuales el 40% eran estadounidenses. Con relación a esto, hay quienes consideran todos estos casos de turistas drogados como un retroceso en el cambio de imagen de Medellín frente al mundo.