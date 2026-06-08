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La otra vida del Cementerio San Pedro en Medellín

Fundado en 1842, San Pedro es desde 1998 el primer cementerio museo de América Latina. Hoy conviven entierros con recorridos, arte funerario y pedagogía de la muerte.

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Laura Orrego
08 de junio de 2026 - 05:27 p. m.
Tumba perteneciente a José María Amador, en el Cementerio San Pedro de Medellín.
Tumba perteneciente a José María Amador, en el Cementerio San Pedro de Medellín.
Foto: Cementerio San Pedro

Cuando Medellín era la Villa de la Candelaria, un poblado pequeño de nueve mil habitantes, se fundó, en 1842, el Cementerio San Pedro, un proyecto impulsado por las familias más adineradas de la ciudad. En 2026, su página web da la bienvenida explicando que “desde sus inicios, el cementerio fue concebido como un lugar de memoria y respeto, vinculado profundamente a la historia social y cultural de Medellín”. Por esta razón, San Pedro hoy cumple una doble función: además de ser uno de los cementerios activos de la ciudad, desde 1998 también es...

Por Laura Orrego

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