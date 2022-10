Venta de acciones de UNE: Daniel Quintero ahora pide al Gobierno nacionalizar Tigo

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, asegura que las acciones no generan dividendos y que en unos años se requerirá hacer una inversión tecnológica a la empresa. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

Por quinta vez, el Concejo de Medellín terminó de hundir el proyecto para vender las acciones de UNE. En respuesta, el alcalde Daniel Quintero insistió en que se perderán $3 billones, pero en un giro inesperado, pidió al Gobierno nacionalizar Tigo.

EPM acaba de perder 3 billones de pesos. Como lo anticipamos, al uribismo y sus aliados no les bastó con privatizarla en 2014, esta vez fueron por sus restos. Pido al Gobierno Nacional explorar una Nacionalización de Tigo para recuperar los recursos públicos robados. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 7, 2022

Las reacciones no se han hecho esperar y desde el Centro Democrático, partido que Quintero acusa de no permitir que el proyecto se apruebe en el Concejo, han cuestionado si lo que propone el mandatario es expropiar.

Lea: Vender o no vender las acciones de UNE ¿por qué nadie quiere ceder en Medellín?

Expropiar lo que hicieron ustedes en 2014 privatizando a Tigo/UNE y regalando ayer 3 billones públicos a Millicom. https://t.co/BS82XofeTO — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 7, 2022

“Digo no a la venta de UNE, tras enterarme de un entrampamiento por parte del alcalde Daniel Quintero y la junta directiva de EPM por un billón de pesos. Nos dimos cuenta de que tienen preparado realizar un aporte extraordinario para Quintero, para que lo utilice en lo que él considera, para la próxima elección”, dijo el concejal del Centro Democrático, Sebastián López.

Todo parte en 2014, cuando En 2014, EPM (Empresas Públicas de Medellín) y Millicom fusionaron la empresa pública UNE y el privado Tigo para crear un operador de telecomunicaciones mixto. EPM quedó con el 50 % de las acciones más una, pero de lo administrativo y operativo para ofrecer los servicios de telefonía, internet y televisión quedó a cargo el privado.

Al respecto, el alcalde de Medellín asegura que las acciones no generan ningún dividendo y, por el contrario, como lo explica el gerente de EPM, Jorge Carrillo, “cuando sea necesaria una capitalización, EPM no puede decir que no tiene (recursos). Está obligado a hacerla. Es algo muy probable y la exigencia de capital es muy alta. Tocaría sacar recursos del presupuesto”.

Por eso, la alcaldía pidió al Concejo permitir la venta de las acciones, aprovechando que se firmó una cláusula de protección al patrimonio público, que le permite a Millicom comprarlas de forma preferente al precio del mercado.

Sin embargo, en cinco ocasiones el proyecto no ha pasado de la comisión primera por la desconfianza de los cabildantes en la administración y otras justificaciones como la falta de claridad sobre cómo se van a invertir esos recursos, así como cuestionan lo estratégico que es para la ciudad tener una inversión en Tigo, más ahora que Medellín es Distrito de Ciencia, Tecnología e innovación.

Es por eso que en el Concejo los debates son cada vez más tensionantes. Aunque este jueves 6 de octubre, con nueve votos a favor y diez en contra, se tumbó la proposición para revivir el último proyecto, previamente hubo enfrentamiento entre los cabildantes y abucheos de los asistentes.

“Nosotros no deberíamos estar aquí”, dijo el concejal Luis Bernardo Vélez, quien aseguró que es desgastante seguir discutiendo un proyecto que se ha tumbado tantas veces, más aun cuando el secretario de Hacienda, Óscar Hurtado, aseguró en la última plenaria que seguirán insistiendo en la venta de las acciones.

Mientras continúa la controversia por la solicitud de Quintero, se espera conocer los nuevos pasos que dará la alcaldía con respecto a la propuesta y los acuerdos a los que pueda llegar con los cabildantes.