Video: en Guatapé un hombre fue arrollado por un camión y salió vivo

El hombre se había sentado en ese lugar unos segundos antes de ser impactado por el vehículo. Foto: Tomado de vídeo

Un hombre de 80 años se salvó de morir arrollado por un vehículo de carga que rodó hasta el lugar donde permanecía sentado en un establecimiento comercial ubicado en Guatapé, Antioquia.

El hecho que se presentó el lunes, 22 de agosto, quedó registrado en las cámaras de seguridad donde se aprecia cómo el vehículo con la parte trasera impacta al hombre, quien se había sentado segundos atrás.

(Lea también: Cali: roban a un joven mientras se realizaba protesta en contra de la inseguridad)

#Envideo▶️| Un hombre se salvó de morir atropellado por un vehículo de carga, que según testigos se desengranó en una de las calles de Guatapé. El hombre no presentó lesiones considerables. Los hechos ocurrieron este lunes 22 de agosto. pic.twitter.com/6yz1Mmzmm4 — MiOriente (@MiOriente) August 22, 2022

Al parecer, el vehículo fue parqueado en una pendiente cercana al parque principal de Guatapé, y posteriormente se rodó hasta llegar al lugar donde se encontraba el hombre de 80 años.

(Le puede interesar: Hay 11 puntos críticos por posibles deslizamientos de tierra en Medellín)

La víctima, quien después del impacto quedó consciente, fue trasladada al Hospital La Inmaculada tras recibir ayuda de un voluntario del cuerpo de bomberos que se encontraba cerca y de las demás personas que estaban allí.

“Pedí un buñuelito y me senté. Como yo soy devoto a la Santísima Trinidad no me mató, porque puse las manos en frente y el carro se quedó quieto. Eso fue un milagro”, dijo el hombre identificado como Apolinar Henao Díaz.

Según informó una de las hijas de la víctima al diario local, Mi Oriente, la víctima del impacto no presentó fracturas, sino lesiones leves en sus rodillas, abdomen, costillas y brazo; y ya fue dado de alta.

“Todavía estoy en shock. Mi papá me demostró que todavía quiere vivir más, Dios todavía no se lo quería llevar. Estamos impresionados, esperamos que siga evolucionando como hasta ahora. Si esto le llega a pasar a otras personas, les digo que tengan fe”, dijo Maribel Henao Jaramillo.