Violencia en Segovia, Antioquia, deja 125 familias desplazadas en tres veredas

Aproximadamente 270 personas de tres veredas del municipio de Segovia, en el nordeste de Antioquia, han abandonado sus hogares tras el ataque con dron que el miércoles 25 de febrero acabó con la vida de una madre y sus dos hijos en la vereda La Jagua.

El temor a nuevos ataques, atribuidos a disidencias del cuarto frente de las disidencias de las Farc, bajo el mando de Luis Antonio Montoya Muriel, conocido como alias Fiera o Jhon, llevó a las familias a desplazarse hacia el casco urbano, señalando que la violencia que acabó con la vida de sus tres vecinos les impide sentirse seguros en sus propias viviendas.

Las víctimas fueron identificadas como María Cecilia Silva y sus hijos Alonso de Jesús Silva y Yalusan Cano Silva, agricultores de la vereda La Jagua dedicados al cultivo de plátano, yuca y cacao. El ataque dejó además una cuarta persona herida, que se recupera en un centro asistencial de Medellín.

Según datos conocidos tras la reunión de Justicia Transicional, epara el viernes 27 de febrero se registraban 270 personas desplazadas: 30 familias de las veredas La Jagua y El Pescado, 25 familias que llegaron a la vereda Arenales donde están recibiendo apoyo, y 70 familias que se movilizaron internamente desde sus fincas hacia el caserío de Arenales.

“Ya tenemos desplazamientos no hacia el casco urbano, pero si tenemos desplazamientos hacia otras veredas como Arenales donde tenemos alrededor de 120 a 130 personas que se desplazaron hacía allí por lo álgido de los combates y por el temor que tienen”, explicó Hambler André Patiño, personero de Segovia.

La llegada masiva de familias desplazadas ha generado una crisis en Arenales, donde escasea la comida para atender a quienes llegaron. Aunque el Ejército informó que desplegaría 100 soldados en la zona para garantizar la seguridad del territorio, en la zona hay integrantes de las disidencias y Clan del Golfo, por lo que la comunidad exige mayor contundencia en la atención humanitaria por parte de las gobernaciones.

El alcalde de Segovia, Edwin Castañeda, aseguró que “desde la oficina de víctimas ya hemos dispuesto la entrega de víveres, tanto de alimentos como de suministro que atiendan hoy esta crisis humanitaria que se vive en el municipio.”

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció frente a la demora del Ejército para llegar a la zona: “¿Cómo es que el Ejército no ha llegado? Cuando acontece una situación como esta, donde mueren tres personas y hay una herida, ¿cómo es que el Ejército, cuando dice que va a reaccionar, no llega? No es que tome cinco días ni tres; tiene que utilizar sus capacidades, helicópteros, aviones, todo lo que dispone para controlar el territorio”.