Violencia sexual en la UdeA de Medellín: una problemática histórica

La Universidad de Antioquia, en Medellín, le dijo a El Espectador que tiene conocimiento de 6 denuncias en la Fiscalía por miembros de la comunidad universitaria respecto a violencia sexual. Foto: Alejandro Valencia

¿Qué hacer cuando un profesor invita a una de sus alumnas a salir y ella no le corresponde? Esto le sucedió a Ana*, egresada de la Universidad de Antioquia (UdeA) de Medellín, quien además recibió comentarios por parte del mismo hombre, al que llamaremos Juan*, sobre lo mucho que le gustaban sus demás compañeras.

Ante su incomodidad, Ana tomó la decisión de evitar a Juan a toda costa: en los pasillos, en los salones, y en los espacios de su facultad. Después de eso, Ana le contó a El Espectador que Juan le bajó las notas. “Incluso me puso un 3.7 en un curso porque, según él, lo que escribí no era importante. Tiempo después mandé ese mismo artículo a la Universidad de Medellín, sin modificaciones, y ahí sí me lo publicaron”.