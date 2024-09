Volvieron a impedir el ingreso de una persona por su ropa a Provenza, en Medellín

Las mujeres fueron criticadas por la ropa que llevaban. Foto: Captura de pantalla

Una nueva controversia involucra al personal de seguridad privada que vigila el sector Provenza, en el barrio El Poblado de Medellín. En un reciente video, que compartió en la plataforma de Tiktok Daniela Betancur, se ve como un vigilante le niega el acceso a dos mujeres por su forma de vestir.

En el video, se puede ver cómo el vigilante intenta cubrir su rostro con una bufanda mientras les impide la entrada a las jóvenes. El hombre les dice que no las puede dejar ingresar mientras las mujeres lo graban. Una de ellas le pregunta cuál es el motivo y su respuesta fue: “No, no tengo ninguno”.

Las mujeres insisten preguntándole si es racista, a lo que el hombre responde negativamente con la cabeza. Y les replica diciendo “ya les dije que no pueden ingresar y ya”.

Finalmente se retiran, denunciando que no es la primera vez que el personal de seguridad les impide transitar libremente por el espacio público de Provenza. “Este guardia siempre nos molesta, nos dice cosas por cómo estamos vestidas y asegura que no podemos ingresar simplemente porque no quiere”, declaró una de las jóvenes.

ESTO NO PARA! Pese a todo lo que ha pasado y el trabajo que hemos venido haciendo mi hermana y yo en conjunto con los medios de comunicación, ESTO SUCEDIÓ ANOCHE EN PROVENZA 💔 de nuevo y por qué encapuchados? En una vía pública? Por qué no dejan transitar en vía pública? 🚨 pic.twitter.com/XChy80EH5S — JOSE VASQUEZ (@JoseVasqueztv1) September 24, 2024

Sobre lo ocurrido el alcalde Federico Gutiérrez señaló que ha hablado con dueños de restaurantes y bares del sector para dejar claro que una cosa es el derecho de admisión en los establecimientos y otra al espacio público, por el que puede transitar libremente cualquier persona.

“Increíble que estos casos se repitan y que uno vea que hay personas que se creen las dueñas del espacio público. Ya les hemos hecho las advertencias si no cumplen, pues, ya vienen otro tipo de sanciones claras, pero a la gente que el espacio público es para todos los ciudadanos”, dijo el mandatario.

Un caso similar ocurrió recientemente, en el mismo sector. Al creador de contenido José Vásquez y a su hermana, un guardia de seguridad les impidió el ingreso a Provenza porque “no cumplen con el código de acá de la alcaldía”, refiriéndose a la falda que llevaba la mujer.

Desde la administración local, el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, aseguró que la prohibición la hizo un privado y no la alcaldía. Que no existen restricciones, zonas vetadas o códigos de vestuario en el espacio público y solicitaron explicaciones al establecimiento privado en el que trabaja el guardia que no les permitió el acceso a la zona a los dos jóvenes.