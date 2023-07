Médica fue agredida por pacientes en un centro de salud en Norte de Santander

Los sujetos acusan a la doctora, identificada como Karla Castellanos, de haber realizado un mal procedimiento. Foto: Getty Images/iStockphoto - Halfpoint

A través de redes sociales, el médico e influencer Dr. Radwy Reales Rois denunció un caso de violencia contra una médica rural, la cual fue atacada por una paciente y otras tres personas, quienes al parecer serían sus familiares. Estos sujetos acusan a la doctora, identificada como Karla Castellanos, de haber realizado un mal procedimiento.

Si bien la denuncia se conoció el pasado 3 de julio, los hechos ocurrieron el día anterior, cuando Karla se encontraba realizando su Servicio Social Obligatorio en el Centro de Salud Divino Niño del municipio de Cucutilla, en Norte de Santander.

Cuenta la profesional de la salud que el viernes 30 de junio recibió en su consultorio a una mujer que presentaba sangrado escaso y que llevaba consigo una prueba de embarazo en orina. Ante la situación, decidió ingresarla por urgencias y autorizarle una prueba de embarazo beta.

“Le di todas las recomendaciones de reposo confirmatorio y la cité ayer (3 de julio) con la beta confirmada a que recibiera órdenes de todo, ecografías y para clínicos”. Sin embargo, afirma Castellanos que la mujer no mantuvo reposo, ni siguió sus indicaciones.

“Estuvo sin reposo en la calle, hoy volvió con sangrado (...) Cuando volví al pueblo para turno de urgencias, la paciente estaba para remisión por ecografía que prácticamente la obligaron a hacerse (...) Reportaba restos ovulares, sin embargo, todos los signos vitales estables y con sangrado escaso”, le cuenta la médica a reales, a través de mensajes de Instagram.

Tras haberla remitido a la ecografía, narra la doctora que de un momento a otro llegó una persona a gritarle insultos y posteriormente la misma paciente la agrede físicamente. “Me agarra por detrás del cabello, me bota al suelo, me aruña la cara. Luego, golpea mi cráneo contra el suelo en repetidas ocasiones y yo solo me quede ahí”.

El personal del centro médico interviene; sin embargo, la paciente y sus allegados siguen intentando agredirla. De acuerdo con el testimonio de Castellanos, estas personas la acusan de no haber remitido a la mujer cuando llegó con sangrado escaso, por lo que la responsabilizan de haber provocado un aborto.

Médica interpondrá una demanda contra los agresores

Karla Castellanos contó que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía de Pamplona por lesiones personales. De igual manera, expreso que llevará el caso hasta el Consejo Superior de la Judicatura, ya que una de las agresoras es abogada.

Sin embargo, algo que también sorprendió fue que la médica aprovechó para contar el complejo contexto laboral que vive día a día. “Yo ahora estoy muy golpeada, me duele demasiado la cabeza y moralmente también estoy golpeada, porque los horarios del rural son absurdos. Todas las faltas de garantías legales”, cuenta.

Todo el relato salió a la luz pública gracias a que el doctor Reales compartió las grabaciones y capturas de pantalla de las conversaciones que mantuvo con Castellanos a través de Instagram. En esa misma publicación hay un video del médico e influencer en donde denuncia que esta es la realidad de los médicos rurales en el país.

“Este es el día a día de los médicos rurales en Colombia (...) día a día los médicos rurales son sometidos a humillaciones, maltratos físicos y verbales, además de la muerte”, comentó Reales, quien también hizo un llamado a las autoridades de salud y del municipio a tomar acciones frente al caso.