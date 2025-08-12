Miguel Uribe es velado en cámara ardiente, homenaje a Guillermo Cano y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Cámara ardiente en honor a Miguel Uribe Turbay

Desde la noche de este lunes 11 de agosto, el féretro del senador Miguel Uribe Turbay reposa en el Capitolio. Allí se inició la cámara ardiente en su honor hasta este miércoles.

A través del decreto 0895 de 2025, el presidente Gustavo Petro ordenó 24 horas de “duelo nacional”. Durante este tiempo, entre otras cosas, todas las entidades públicas del país izarán la bandera a media asta, al igual que las unidades militares y las embajadas en el exterior.

Por medio de otro documento rotulado 0896 de este año, se decretaron “honores fúnebres” para Miguel Uribe. Además, para este martes, está previsto el ingreso del público al Capitolio desde la Plaza de Bolívar, entre las 8:30 a.m. y las 6:00 p.m.

Para el miércoles 13 de agosto se tiene prevista una ceremonia religiosa en la Catedral Primada de Bogotá, tras un homenaje más íntimo que le harán familiares y congresistas a la memoria del político fallecido y que está programado para 9:00 a.m. en la sede del legislativo.

🔴 Homenaje a Guillermo Cano

Este martes 12 de agosto se conmemora el centenario del nacimiento de Guillermo Cano Isaza, una de las figuras más importantes en la historia de El Espectador. En su honor, la Fundación Guillermo Cano Isaza y el periódico llevarán a cabo una serie de actividades en el Centro Cultural del Gimnasio Moderno, desde las 5:00 p.m.

La jornada del centenario incluirá la proyección del cortometraje animado “Mientras haya tinta”, una producción de El Espectador que rinde homenaje a la vida y legado de su más emblemático director. Además, se llevará a cabo un conversatorio titulado “Escribir con dignidad: la huella de Guillermo Cano”, con la participación de su viuda, Ana María Busquets de Cano; el director de El Espectador, Fidel Cano Correa; y el exeditor general de El Espectador, Jorge Cardona. La moderación estará a cargo de Maryluz Vallejo, periodista y docente.

También se presentará el concurso de crónica “Relatos de país” y se lanzará la colección editorial “El País de Guillermo Cano”, una serie de tres libros editados por la Biblioteca Nacional de Colombia, que abordan su vida y obra. Diego Pérez Medina, representante de la Biblioteca, será el encargado de la presentación.

🔴 Negocios

El termómetro de la economía estadounidense. Este martes, el Buró de Estadísticas Laborales publica la cifra de inflación de julio. Los analistas prevén que el aumento de los aranceles de importación se siga trasladando gradualmente a los consumidores; es decir, que los estadounidenses paguen cada vez más por los productos importados. La proyección para julio es de 0,3 %, según la encuesta de Bloomberg.

A la fecha, ha subido menos de lo previsto, tanto porque las empresas se adelantaron a la alarma arancelaria para importar más barato, como por el abaratamiento de la gasolina.

A pesar de que el aumento de los aranceles estadounidenses ha comenzado a afectar a los consumidores en categorías como muebles para el hogar y artículos recreativos, el indicador de servicios básicos se ha mantenido moderado.

Con la tregua arancelaria de Estados Unidos y China por 90 días, el aumento de importaciones desde el gigante asiático podría sostener la gradualidad del golpe económico más tiempo de lo previsto.

🔴 Bogotá

Feria de empleo. La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá realizará una Feria de Empleo dirigida a personas entre 18 y 28 años. El evento se llevará a cabo en la carrera 13 # 27-00, local 12, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. En esta feria habrá alrededor de 500 vacantes laborales para trabajadores con o sin experiencia previa. Los puestos disponibles están en sectores como tecnología, salud, construcción, turismo e industrias creativas. Para los interesados, es importante llevar el documento de identidad y varias hojas de vida impresas.

🔴 Internacional

Protestas en Tel Aviv por la guerra en Gaza. Pilotos en la reserva y jubilados de la Fuerza Aérea de Israel convocan en Tel Aviv una protesta para exigir el cese inmediato de la ofensiva en Gaza y devolver a los rehenes. El número de muertos a causa de los bombardeos israelíes en Gaza continúa aumentando ante el intento del Gobierno de Netanyahu de controlar el enclave y tras el asesinato de seis periodistas.

Cierre de campaña en Bolivia. Cierre de campaña del expresidente y opositor boliviano Jorge Tuto Quiroga rumbo a las elecciones generales del domingo 17 de agosto. El político encabeza las encuestas junto al también candidato de derecha y empresario Samuel Doria Medina, con quien podría enfrentarse en una segunda vuelta, en un proceso electoral marcado por la crisis económica y el llamado del exmandatario Evo Morales a votar en blanco.

🔴 Deportes

Equipos colombianos en Copas continentales. Este martes arrancan los octavos de final de la Copa Libertadores. Colombia tendrá un solo equipo en acción, Atlético Nacional, que se medirá con Sao Paulo (Brasil) en el Atanasio Girardot de Medellín a partir de las 7:30 p.m. El conjunto verdolaga buscará sacar ventaja en casa para encarar con mayor tranquilidad el juego de vuelta en territorio brasileño.

En la Copa Sudamericana también habrá acción de representantes de la Liga BetPlay. Once Caldas recibirá a Huracán en el Palogrande de Manizales (5:00 p.m.) y más tarde, en el Pascual Guerrero de Cali, América se medirá con Fluminense (7:00 p.m.). Ambos equipos buscarán aprovechar la localía para dar un paso firme hacia los cuartos de final.

🔴 El Magazín Cultural

Minculturas dará estímulos a proyectos de danza. Ya está abierta la segunda edición de la convocatoria “Centros de danza y movimiento”, hecha por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes e impulsada por el programa Artes para la Paz. Se trata de una serie de 32 estímulos de $90 millones dedicados a proyectos cuyo objeto social tenga que ver directamente con la danza.

Podrán participar personas jurídicas sin ánimo de lucro de naturaleza privada (como fundaciones, asociaciones y corporaciones), personas jurídicas sin ánimo de lucro de naturaleza mixta y personas jurídicas de naturaleza pública. Para ser elegibles, deberán acreditar, por lo menos, ocho años de experiencia al momento del cierre de la convocatoria, el próximo 19 de agosto.

🔴 Vivir

Grupo de Observación de la Tierra, en Bogotá. La capital del país es sede de la conferencia anual del Grupo de Observación de la Tierra de Las Américas, la cual reúne a especialistas, delegados gubernamentales, organizaciones internacionales y actores del sector académico y privado, con el propósito de fortalecer la cooperación en el uso de información geoespacial para enfrentar los desafíos ambientales, sociales y económicos de América.

Entre los temas que tratarán durante este segundo día están el rol de las agencias espaciales en América Latina, el uso de datos satelitales para monitorear y conservar la biodiversidad en la región y cómo los Sistemas Basados en Satélites y las Mediciones Científicas pueden Impulsar la Mitigación del Metano.