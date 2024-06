Milei llega a España, Colombia envejece y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 La polémica por la nueva visita de Javier Milei a España

La visita este viernes a España del presidente argentino, Javier Milei, luego de una primera en mayo que desató una crisis diplomática por su reunión con la ultraderecha, generó duras críticas desde el Gobierno español. Madrid vio “lógico” que el mandatario sudamericano no sea recibido por el rey Felipe VI debido a las circunstancias.

”Yo creo que es lógico, el rey es el jefe de un Estado en el que el presidente Milei ha faltado al respeto al presidente del Gobierno de España”, dijo el jueves al canal Telecinco la ministra española de Defensa, Margarita Robles, sobre el hecho de que Felipe VI no se reúna con Milei.

Según reveló el diario El País, Milei había solicitado una audiencia con el monarca durante su visita este viernes a Madrid -para recibir el premio anual del Instituto Juan de Mariana, un centro de pensamiento neoliberal- sin obtener respuesta del Gobierno.

🔴 La tasa de nacimientos en Colombia está en caída

Este viernes, a las 2:00 p.m., Piedad Urdinola, directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), revelará las estadísticas de nacimientos y defunciones del primer trimestre de 2024.

El año pasado, por segundo consecutivo, la cifra anual de nacimientos experimentó una de las mayores caídas en la última década, con 11 % menos de nacimientos en comparación con 2022 y una reducción de 23,7 % en comparación con 2014. En 2023, se registraron 510.357 nacimientos y marzo se destacó como el mes con más nacimientos, aproximadamente 45.000, mientras que febrero mantuvo la menor cifra en la serie, con alrededor de 38.000.

Las mujeres entre 20 y 34 años aportan aproximadamente 365.000 nacimientos, lo que representó 71,5% del total.Ahora, las mayores disminuciones en los nacimientos se observaron en ciudades como Bogotá (28,4 %), Amazonas (27,7 %), Atlántico (26,5 %), Caquetá (25,1 %) y Guainía (25 %).

🔴 Lanzamiento de la colección “Mujeres científicas”

Este viernes 21 de junio, la Biblioteca Nacional, en compañía de la Red Colombiana de Mujeres Científicas, lanzará la Colección Mujeres Científicas, con la que buscan recuperar y preservar la memoria de la producción científica de varias investigadoras colombianas.

Con esta colección se busca, entre otras cosas, “invitar a las colombianas, que se desempeñan en diversas áreas del conocimiento científico, a donar y realizar el depósito legal de sus obras, para recuperar y resguardar el trabajo realizado por las mujeres. Así, sus productos formarán parte del patrimonio bibliográfico y documental colombiano”, se lee en la página web de la Biblioteca Nacional.

En el conversatorio de lanzamiento, que será a las 2 p.m., se abordarán temas claves como los desafíos que afrontan las mujeres cuando quieren estudiar una carrera científica o cómo cerrar brechas de género en la vida laboral de las mujeres dedicadas a la ciencia.

🔴 Se acabó la segunda legislatura del Congreso

Las sesiones de la Cámara de Representantes y el Senado se levantaron cerca de las tres de la tarde en el último día de la legislatura. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que se trató de una “jornada excelente” y resaltó que hayan sido aprobadas la jurisdicción agraria y la ampliación del cupo de endeudamiento, dos proyectos de la iniciativa del Gobierno. Sin embargo, otros textos no lograron recibir el visto bueno en estos meses: la ley estatutaria de educación, que no fue agendada esta semana para su último debate, y la reforma a la salud, que se hundió en la Comisión Séptima de Senado.El presidente de la cámara alta, Iván Name, señaló que en esta legislatura se reafirmó la independencia del Congreso, que no es “un apéndice de ningún otro órgano del poder público”.

El congresista y el mandatario Gustavo Petro han tenido varios encontronazos sobre este tema, por lo que Name reiteró que lo conveniente para el país es “priorizar que el entendimiento democrático debe partir de la base del respeto de las ramas”.Este jueves también se ultimaron los detalles de la candidatura de Efraín Cepeda (Partido Conservador) para la presidencia del Senado. El senador cuenta con los votos de su bancada, así como las del Partido Liberal y el Partido de la U, lo que casi que aseguraría su elección en la próxima legislatura.

🔴 Debate sobre resultados de modernización de UMHES Santa Clara y propuesta de compra de hospital San Juan de Dios

Este viernes, a partir de las 9:00 a.m., se llevará a cabo el debate de control político sobre resultados y avances en la modernización y construcción de la nueva UMHES (Unidad Médica Hospitalaria Especializada) Santa Clara - propuesta de compra hospital San Juan de Dios.

A la discusión sobre los avances de los proyectos, citada por el concejal Emel Rojal, asistirán, en calidad de citados, Gerson Bemont, secretario de Salud y representante legal del Fondo Financiero Distrital de Salud; Carlos Felipe Reyes, Gerente de Renobo; Luis Óscar Galves, representante legal Subred Centro Oriente y Ana María Cadena, secretaria de Hacienda.

Por otro lado, al debate sobre la propuesta de compra del hospital San Juan de Dios, citado por el concejal José Cuesta y Ana Teresa Bernal, asistirán, en calidad de citados, Gustavo Ardila, secretario de Gobierno; Eduardo Mazuera, director del IDPC y Gerson Bemont, secretario de Salud.

🔴 El coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega busca ser indemnizado por haber estado ocho años en prisión

El coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, quien estuvo en prisión durante ocho años y cinco meses, acusado por la desaparición forzada de 12 personas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1989, busca recibir una indemnización por parte del Estado colombiano que, asegura, lo detuvo de forma irregular. El primero en poner este tema sobre el escritorio del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue su abogado, Jaime Granados, quien argumentó que se presentaron una serie de arbitrariedades en la captura del exmilitar en 2007, pues, aunque se investigaba su participación en las presuntas desapariciones, Plazas Vega fue privado de su libertad. Para conocer más información de la denuncia del abogado Granados consulte este link.

En tan solo horas, la Procuraduría le dio un espaldarazo a la solicitud de la defensa de Plazas Vega, y entregó un concepto al Tribunal en el que explica los motivos por los cuales el Estado es responsable de la detención “inapropiada, irrazonable, desproporcionada y arbitraria” del coronel en retiro. Para el Ministerio Público, “se cumplen los presupuestos de configuración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad bajo el título de imputación de falla en el servicio”. Es decir, la Procuraduría señala al Estado colombiano como principal responsable de la detención de Plazas Vega. Argumenta, además, que su familia tuvo que pagar los platos rotos de la privación de la “medida de aseguramiento de privación de la libertad que se prolongó más allá del plazo razonable”. Para conocer los pormenores de este concepto consulte este link.