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16 de marzo de 2026 - 08:08 p. m.

Minga indígena bloquea accesos a La Alpujarra en Medellín

La minga indígena llegó en la mañana de este lunes al centro administrativo de La Alpujarra, donde impidieron el paso de funcionarios de la alcaldía y la gobernación de Antioquia. En 12 buses y dos camiones, alrededor de 500 indígenas llegaron a La Alpujarra en Medellín, donde se instalaron carpas y ollas. Entre los participantes hay alrededor de 100 niños, según reportes de las autoridades.

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ML (11374)Hace 28 minutos
Basta ya de los atropellos que ocasionan esos i ndios prepagos, que NO respetan los derechos de los demás
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