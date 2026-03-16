16 de marzo de 2026 - 08:08 p. m.
Minga indígena bloquea accesos a La Alpujarra en Medellín
La minga indígena llegó en la mañana de este lunes al centro administrativo de La Alpujarra, donde impidieron el paso de funcionarios de la alcaldía y la gobernación de Antioquia. En 12 buses y dos camiones, alrededor de 500 indígenas llegaron a La Alpujarra en Medellín, donde se instalaron carpas y ollas. Entre los participantes hay alrededor de 100 niños, según reportes de las autoridades.
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