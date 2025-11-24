Ministerio de Igualdad, Mundial Sub-17, reforma pensional y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

Día clave para la reforma pensional en la Corte Constitucional

Este lunes, la Sala Plena de la Corte Constitucional se reúne con un objetivo claro: avanzar en aspectos claves para decidir sobre la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro. Los nueve magistrados se darán cita desde las 9:00 a. m. en el Palacio de Justicia, en Bogotá, para definir, dentro de otras cosas, impedimentos presentados en contra de los magistrados Héctor Carvajal y del ponente Jorge Enrique Ibáñez, que podrían dejarlos fuera de la decisión sobre la iniciativa gubernamental.

El impedimento clave fue el presentado en contra del magistrado Carvajal, quien en el pasado fue abogado de cabecera y amigo personal del presidente Petro. Se señala que no puede seguir participando de la discusión sobre la reforma pensional por haber sido asesor jurídico de Colpensiones. Para definir su permanencia, el ponente del caso, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez (recusado por supuestamente no dar garantías de imparcialidad) le pidió a Colpensiones copias de los contratos que haya tenido Carvajal con el fondo de pensiones, así como de los conceptos dados por él sobre la Ley 1381 de 2024.

Cuando el alto tribunal decida quiénes quedan habilitados para participar y quiénes no, se iniciaría el estudio de la ponencia del magistrado Ibáñez, que apunta a que la reforma pensional debe tumbarse en su totalidad. El documento, aunque fue presentado a la Sala Plena desde mediados de octubre pasado, no ha podido ser estudiado a fondo, precisamente por las recusaciones y errores, según el ponente del caso, en el envío de pruebas por parte de Colpensiones. Aunque es el primero de solo dos puntos en el orden del día, no hay garantía de que el futuro de la iniciativa se resuelva en su totalidad este lunes. Lo que sí es claro es que, si no se toma una decisión de fondo, por lo menos ya se habrán retirado barreras que tenían retrasado el caso.

Discusión del proyecto de MinIgualdad vuelve al Congreso

A siete meses de que desaparezca el Ministerio de Igualdad, el Congreso volverá a discutirlo. Se trata de un paso obligatorio, y del que depende la existencia de la cartera, luego de que la Corte Constitucional decidiera que debía pasar un nuevo proyecto para crearla, y así subsanar vicios de trámite.

Las comisiones primeras de Senado y de Cámara están citadas este martes a las 10:00 a. m. Que vayan a discutir el proyecto de manera conjunta, luego de que pasaran varios meses sin ser agendado, muestra que el Congreso, aun en época electoral, estaría dispuesto a meterle el acelerador a los proyectos del gobierno del presidente Gustavo Petro. En esa línea, también está agendada la discusión del proyecto de ley de financiamiento, que le permitiría al Ejecutivo realizar cambios en el régimen tributario para recaudar COP 16 billones para el presupuesto de 2026.

Pulso por la reforma tributaria

Hoy, los ponentes de la reforma tributaria se reunirán en una sesión técnica para consolidar el informe que servirá de base al debate oficial.

En la última reunión, el Ministerio de Hacienda, en medio del sinsabor por la falta de debate en las comisiones económicas y el rumor de una reforma virtualmente hundida, ajustó la propuesta: retiró las medidas sobre el IVA a la gasolina y al diésel, redujo la meta del impuesto a tabaco y cerveza, eliminó el impuesto a la boletería, y revisará, de nuevo, el IVA para vehículos híbridos.

El verdadero pulso llegará el martes 25 de noviembre, cuando se abra el debate formal de la reforma en el Congreso. Allí se pondrá sobre la mesa el proyecto con el que el Gobierno espera asegurar cerca de COP 16 billones adicionales de recaudo y respaldar el presupuesto de 2026.

Ministros de la Unión Europa debaten su futuro comercial: tregua con EE. UU. y presión china

Este lunes, los ministros de Comercio de la Unión Europea (UE) se reunirán para analizar el acuerdo alcanzado con Estados Unidos, que busca evitar una guerra comercial entre las dos potencias, y discutir las relaciones comerciales con China. En particular, la agenda incluye el reciente anuncio de Pekín sobre la implementación de nuevos controles a la exportación de elementos de tierras raras y su posterior suspensión por un año, una medida que ha generado inquietudes en los mercados.

Los ministros de Comercio abordarán, además, cómo avanzar en la implementación de este acuerdo y devolver estabilidad a las cadenas de suministro afectadas por tensiones comerciales previas. Asimismo, evaluarán las implicaciones del anuncio chino sobre las restricciones de exportación y su impacto en sectores estratégicos de la economía global.

Retoman el proceso de elección del próximo rector de la Universidad Distrital

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, una de las principales instituciones de educación superior públicas de Bogotá, retoma la elección del rector, que se realizará por primera vez bajo el nuevo estatuto universitario, lo que ha generado tensiones dentro de la comunidad académica.

El proceso se había suspendido el miércoles luego de una propuesta de la secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia, que fue respaldada por la mayoría del consejo, con excepción del representante estudiantil.

Durante la sesión del miércoles se realizaron las entrevistas a los candidatos, que presentaron sus propuestas y visiones en torno a la universidad. Luego de esto se anunció un espacio de 60 minutos para la votación. Sin embargo, se decidió posponer dicha decisión.

Semifinales del Mundial Sub-17

La selección de Brasil, cuatro veces campeona, se enfrenta a la de Portugal, y la de Austria a la de Italia, este lunes en las semifinales del Mundial masculino Sub-17 de fútbol, que se juega en Catar hasta el jueves 27 de noviembre.

Sorumi, el primer Gamer del Año de El Espectador

La primera edición del Gamer del Año, nueva categoría del tradicional Premio Deportista del Año de El Espectador y Movistar, coronó al bogotano Samuel Felipe Ruiz (Sorumi) como el mejor jugador de e-sports del país. El torneo reunió a cientos de competidores en ocho disciplinas diferentes, con clasificatorios realizados desde septiembre y una gran final que se disputó en el edificio de UCompensar. Ocho finalistas llegaron a la última fase, representando distintas ciudades y especialidades en títulos como Valorant, League of Legends, Free Fire o Fortnite.

La competencia exigió a los jugadores medirse en todos los juegos, premiando la regularidad y la versatilidad por encima del dominio en una sola disciplina. Sorumi no ganó ninguna categoría individual, pero fue el más constante y sumó los puntos necesarios para quedarse con el título nacional. Su triunfo marca un hito para los e-sports en Colombia, al ser la primera vez que un gamer comparte escenario con los mejores deportistas del país en una ceremonia que celebra 65 años de historia.

Ministerio de Educación presenta la Declaración de Acuerdos

Este lunes 24 de noviembre, el ministro Daniel Rojas Medellín presentará la Declaración de Acuerdos por la Educación, un momento clave para el país. Esto se hará en el Foro Educativa Nacional 2025, que se realizará entre el 24 y el 25 de noviembre en Bogotá.

Subastada por 6,5 millones de euros una cámara de fotos Leica del papa Francisco

Una cámara de fotos que la marca Leica diseñó y regaló al papa Francisco en 2024 fue subastada este sábado en Viena por 6,5 millones de euros, los cuales se dedicarán a obras de caridad, por expreso deseo del pontífice fallecido el pasado abril.

El aparato, del modelo M-A, es una creación exclusiva, con un cuerpo revestido en blanco, en alusión a la vestimenta papal, y con varios grabados, entre ellos el lema de Francisco ‘Miserando atque Eligendo’ (Lo miró con misericordia y lo eligió) y el escudo de armas del Vaticano. Según la casa de subastas Leitz Photographica Auction, organizadora de la venta, el papa decidió que el importe de la subasta se destinará a obras de caridad.

¿Qué ha pasado con los casos de hurto de vehículos en Bogotá?

Desde las 7:15 a.m., en el Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá (Avenida Esmeralda # 22-68), las autoridades y el Distrito ofrecerán una rueda de prensa en la que presentarán los resultados de las acciones contra el hurto de vehículos en la ciudad. La vocería estará a cargo del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; el secretario de Seguridad, César Restrepo, y el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana.

Revelan presunto nexo entre disidencias de Calarcá, un general del Ejército y un funcionario de inteligencia

Un entramado de vínculos parece mostrar una red en la que estarían altos funcionarios del Estado, entre ellos un general del Ejército y un directivo de la Dirección Nacional de Inteligencia, con jefes de la disidencia de las FARC conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), al mando de Calarcá Córdoba y con el que el gobierno de Gustavo Petro tiene una negociación de paz.

Entre los elementos más sensibles aparece una propuesta del general (r) Juan Miguel Huertas, reintegrado al Ejército y actualmente jefe del Comando de Personal –un área que nombra, retira y ordena traslados de cualquier integrante del Ejército, entre otras funciones-, a los disidentes para crear una empresa de seguridad aparentemente legal que permitiría a ese grupo armado movilizarse en vehículos blindados, portar armas con permisos y estructurar una fachada que les diera margen de maniobra dentro de la legalidad.

Los documentos revelados por el noticiero Caracol -que incluyen chats, cartas, fotos, correos y documentos internos y confidenciales de la fuerza pública-, fueron encontrados en las infiltraciones a computadores que les fueron incautados a Calarcá y a sus hombres el pasado 23 de julio, cuando se dio la captura del jefe disidente y otros miembros del EMBF en un operativo en Anorí, Antioquia.

El otro hombre que aparece mencionado en los archivos encontrados en el computador de las disidencias es Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Mejía aparece mencionado junto al general Huertas en la propuesta sobre cómo montar una empresa de seguridad fachada en Colombia.