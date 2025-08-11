Muerte de Miguel Uribe, trata de personas en Colombia y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Muerte del senador Miguel Uribe Turbay

El senador y precandidato presidencial falleció este lunes 11 de agosto en Bogotá. El congresista fue víctima de un atentado sicarial perpetrado el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

En redes sociales, su esposa, María Claudia Tarazona, escribió: “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro”.

🔴 La ONU revela aumento en la trata de personas en Colombia

Una reciente investigación de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito da cuenta de que esto aumentó considerablemente en la última década en el país. Según la organización, Colombia es el epicentro mundial de la trata de migrantes con fines de trabajo forzoso y de colaboración con las economías ilícitas.

De acuerdo con el informe, en la última década, las autoridades judiciales y policiales del país han permitido un incremento sostenido en los casos de trata de personas. Según registros oficiales, el número de víctimas identificadas pasó de 88 en 2015 a 416 en 2024, lo que representa un crecimiento del 373 %.

La investigación señala que para superar la problemática se requiere una articulación entre Estado, la academia y la sociedad civil, para avanzar en su comprensión, prevención y judicialización.

🔴 ¿Cómo va el crecimiento económico en Colombia?

Esta semana, el viernes, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) revelará el estado de la economía del país durante el segundo trimestre de 2025, mediante los datos del Producto Interno Bruto (PIB).

Vale recordar que en el primer trimestre de 2025, el PIB, en su serie original, creció el 2,7 % con respecto al mismo período de 2024. Las actividades económicas que más contribuyeron a la dinámica del valor agregado fueron:

Comercio al por mayor y al por menor con el 3,9 % y una contribución de 0,8 puntos porcentuales a la variación anual.

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca aumentaron en un 7,1 %, contribuyendo 0,7 %.

Actividades artísticas aumentaron 15,5 % y aportaron 0,6 %.

🔴 Trump anunciará el lunes medidas contra el crimen en la capital tras amenazar con tomar su control

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que anunciará medidas hoy para “detener el crimen violento” en la capital del país, tras amenazar con el despliegue de la Guardia Nacional y que el Gobierno federal tome el control de la ciudad, gobernada por los demócratas.

“El lunes habrá una conferencia de prensa en la Casa Blanca, la cual, esencialmente, detendrá el crimen violento en Washington D. C. Se ha convertido en una de las ciudades más violentas en cualquier parte del mundo. ¡Y pronto será una de las más seguras!”, escribió el mandatario en su red social, Truth Social.

El anuncio ocurre tras el despliegue el viernes de un número indeterminado de agentes federales en la ciudad, donde Trump ha amagado con tomar control federal del distrito capitalino, que en 1973 dejó de estar controlado por el Congreso, después de casi 200 años.

🔴 Familia de Harold Arcoca García pide justicia por su asesinato

Hay conmoción en Bogotá por el hallazgo sin vida de un menor de 16 años identificado como Harold Arcoca García. El joven estaba desaparecido desde el pasado 5 de agosto en el barrio Los Laches, localidad de Santa Fe.

El lamentable hallazgo se habría dado cuando familiares y amigos de la víctima realizaban una marcha el 9 de agosto, cuando en zona rural de los alrededores del acueducto de San Dionisio fue visto el cadáver, aparentemente con signos de tortura.

Un video es pieza clave para esclarecer los presuntos autores del homicidio, pues se ve a la víctima junto a cinco hombres más. Uno de ellos lo sujeta de la chaqueta bajo amenazas. El caso ya está en manos de la Fiscalía y la Policía Judicial.

🔴 Homenaje a Omar Rayo en el Museo de Arte Moderno de Cartagena

En el marco de la IV edición del Circuito de Arte Moderno de Cartagena, el Museo de Arte Moderno de Cartagena inauguró una muestra que reúne más de 30 obras del artista colombiano Omar Rayo.

Las piezas comprenden su período artístico entre 1970 y 2008, que, además, configuran un homenaje al artista. Las obras se exhiben gracias a un préstamo de Museo Rayo de Roldanillo (Valle del Cauca).

“Estamos felices de recibir al maestro Omar Rayo en Cartagena y poder divulgar su vida y obra como un homenaje a su destacado trabajo como uno de los padres del arte geométrico en Colombia y Latinoamérica”, comentó el director del Circuito de Arte de Cartagena, Jorge Mario Zumaqué, quien estuvo encargado de la articulación entre el Museo de Arte Moderno de Cartagena, Museo Rayo, la galería Mercuria y otros actores relevantes de la escena cultural cartagenera.

🔴 Contreras, campeón de la Vuelta

El ciclista cundinamarqués Rodrigo Contreras logró el título de la edición 75 de la Vuelta a Colombia y entró al exclusivo grupo de corredores que han ganado al menos dos veces la competencia más tradicional e importante de América.

🔴 El café de la muerte, un espacio para hablar del fin de la vida

¿Usted se reuniría con un grupo de desconocidos para tomar café a hablar de la muerte? En Bogotá, desde noviembre del 2023, Ivonne Tashko facilita los Death Café, una reunión informal y grupal donde las personas se reúnen para hablar abiertamente sobre la muerte e intentar quitarle el tabú que la arropa. ¿Hay que pagar para asistir? ¿Los encuentros son patrocinadas por funerarias? Estas y otras preguntas se responden en el sexto capítulo de “Usted no sabe quién soy yo”, el pódcast de periodismo de El Espectador. En el mundo hay registrados más de 21 mil cafés de la muerte.

🔴 Semana de Copas

Tres equipos colombianos jugarán esta semana los partidos de ida de los octavos de final de torneos continentales. El martes, a las 5:00 p.m., Once Caldas recibe al Huracán, de Argentina, por la Copa Sudamericana. Después, a las 7:30 p.m., América enfrenta a Fluminense de Brasil. El jueves, Atlético Nacional será local ante Sao Paulo, pero por la Copa Libertadores.