Naufragio en el Pacífico: murieron cuatro personas que iban de Buenaventura hacia Timbiquí

Cuatro personas, incluidas dos menores de edad, murieron luego de que la lancha en la que viajaba naufragara en aguas del Pacífico colombiano.

Según información de periodistas locales, la embarcación, que llevaba entre 30 y 40 personas, había zarpado de Buenaventura (Valle del Cauca) con destino a Timbiquí (Cauca) en horas de la mañana.

El siniestro ocurrió a pocos minutos de llegar al casco urbano de Timbiquí, en un sector cercano a la bocana del río Naya y Punta Ají, de acuerdo con la prensa local.

Kilian Cuero, alcalde de Timbiquí, confirmó que se encuentran llevando a cabo labores de búsqueda de personas que continúan desaparecidas; sin embargo, no precisó cuántas. Según información extraoficial se trataría de al menos dos personas.

“Desde la Administración Municipal informamos que se continuará trabajando de manera articulada con las autoridades competentes para la búsqueda de todas las personas que se encuentran desaparecidas, y que se están llevando a cabo las acciones necesarias para atender la emergencia, priorizando la protección de la vida y el acompañamiento a las familias afectadas”, dijo el mandatario local en un comunicado en el que también expresó sus condolencias.

Condiciones meteorológicas adversas, que produjeron un fuerte oleaje, es una de las hipótesis del siniestro. Sin embargo, no se descartan otros posibles motivos, como una falla mecánica o una colisión con algún objeto. Las autoridades investigan para determinar la causa, según la prensa local.