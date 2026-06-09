¿Necesita una copia de su registro civil? Así puede solicitarla en línea o presencialmente

La versión digital del documento incluye firma digital y un código de verificación para comprobar su autenticidad. Foto: pexels

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Obtener una copa del registro civil de nacimiento, matrimonio o defunción ya no requiere necesariamente acudir físicamente a una sede de la Registraduría. Actualmente, los ciudadanos pueden solicitar este documento de manera virtual o presencial, dependiendo de dónde repose el registro y del tipo de trámite que necesiten realizar.

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El documento es fundamental para procesos como la expedición de pasaportes, matrículas académicas, trámites notariales, sucesiones y otros procedimientos ante entidades públicas y privadas. Por eso, la Registraduría Nacional ofrece diferentes alternativas para acceder a él.

¿Qué tipos de registros civiles se pueden solicitar?

En Colombia existen tres tipos de registro civil: registro civil de nacimiento, registro civil de matrimonio y registro civil de defunción.

Estos documentos certifican hechos relacionados con el estado civil de las personas y son emitidos por la Registraduría Nacional o por las oficinas donde se realizó originalmente la inscripción.

Cómo solicitar una copia por internet

Los ciudadanos pueden pedir una copia digital a través de la plataforma habilitada por la Registraduría. Para hacerlo deben:

Ingresar al portal de copia digital del registro civil. Crear una cuenta o iniciar sesión. Seleccionar el tipo de registro requerido. Buscar el documento mediante serial, tomo y folio o datos personales. Realizar el pago en línea mediante PSE. Descargar el archivo en formato PDF.

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La copia digital incluye firma electrónica y un Código Seguro de Verificación (CSV), que permite comprobar su autenticidad ante cualquier entidad.

¿Cuánto cuesta el trámite en 2026?

Para 2026, la copia física COP 10.800 y la copia en digital COP 18.750.

En el caso de los colombianos que se encuentren en el exterior, el trámite debe realizarse a través de los consulados y las tarifas pueden variar según el país.

También puede solicitarla presencialmente

Si el registro civil fue inscrito en una oficina específica, el ciudadano puede acercarse directamente a esa sede para solicitar una copia. Para el trámite se recomienda contar con información como:

Nombre y apellidos completos.

Número de serial, tomo o folio (si se conocen).

Fecha de inscripción.

Comprobante de pago correspondiente.

Los registros civiles antiguos que aún reposan en libros físicos pueden requerir que la solicitud se haga directamente en la oficina donde fueron inscritos originalmente.

Casos especiales que tienen restricciones

La Registraduría recuerda que algunos registros contienen información sensible relacionada con procesos de adopción, cambio de género o inscripción de personas intersexuales.

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En estos casos, las copias únicamente pueden ser entregadas al titular, sus representantes legales, causahabientes o autoridades competentes autorizadas por la ley.