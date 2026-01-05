Nicolás Maduro ante un juez, lo que podría venir para el dólar y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Maduro enfrentará audiencia judicial este lunes en Nueva York

Nicolás Maduro enfrentará su primera audiencia judicial este lunes 5 de enero en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, ante el juez Alvin K. Hellerstein. El procedimiento, programado alrededor del mediodía, incluirá la lectura formal de cargos por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y lavado de dinero relacionados con el “Cártel de los Soles”, con posible determinación de fianza o detención preventiva.

Maduro permanece recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn tras su captura en Caracas y traslado forzado a EE. UU., en una operación militar ordenada por el presidente Donald Trump. La audiencia marca el inicio formal del proceso, que podría extenderse meses o años, involucrando también a su esposa Cilia Flores y otros altos funcionarios venezolanos.

🔴 Registraduría comenzará a revelar precandidatos que cumplen con requisitos para aval político

El Registrador Hernán Penagos, le confirmó a El Espectador que, este lunes 5 de enero, la Registraduría Nacional comenzará a revelar quiénes son los precandidatos presidenciales que recolectaron las firmas suficientes y cumplen con los requisitos para que les sea otorgado el aval político de sus candidaturas.

La Registraduría debe revisar alrededor de 28 millones de firmas entregadas por 22 precandidatos y precandidatas. El plazo máximo para revelar la totalidad de los resultados es el 21 de enero y cada precandidato deberá lograr al menos 630.000 firmas válidas.

🔴 El dólar y el petróleo comienzan la semana mirando a Venezuela

El dólar en Colombia inicia la semana con la mirada del mercado puesta en lo que pueda pasar tras los recientes hechos en Venezuela y su efecto sobre el precio internacional del petróleo. Para este lunes, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se mantiene en COP 3.790,77, mientras que en el mercado spot la divisa cerró el viernes 2 de enero en COP 3.772, un nivel que confirma que el billete verde arranca 2026 todavía lejos de los valores con los que comenzó 2025 (COP 4.400)

En el frente minorista, el dólar mostró leves ajustes entre el viernes y el domingo: en casas de cambio, el precio promedio de compra fue de COP 3.667 y el de venta de COP 3.833, ambos con alzas cercanas al 0,26 %.

Para este lunes, 5 de enero, el foco del mercado está en cómo evolucionará el apetito por riesgo tras un hecho geopolítico que marca un punto de quiebre en Venezuela. Episodios de este tipo suelen traducirse en jornadas más cautelosas en los mercados, con mayor sensibilidad de las monedas emergentes a las noticias externas y con el petróleo como una de las primeras señales que mirarán los inversionistas para anticipar posibles movimientos en el dólar.

🔴El último dato de inflación de 2025

Esta semana, el DANE publicará el dato de inflación de diciembre de 2025, una cifra que cerrará el balance del costo de vida del año pasado y dará las primeras señales sobre cómo arrancará 2026 en materia de precios. El mercado espera que la inflación anual se mantenga alrededor del 5 %, luego del 5,30 % registrado en noviembre, lo que confirmaría que el proceso de desinflación se frenó en el tramo final del año y que los precios siguen mostrando resistencia a bajar con mayor fuerza.

El resultado será clave porque servirá como referencia para los ajustes de bienes y servicios que se actualizan con la inflación causada, como arriendos, pensiones, matrículas educativas, algunas tarifas de servicios públicos y contratos privados. Además, el dato será observado de cerca por el Banco de la República, en momentos en que la inflación aún está lejos de la meta del 3 % y las tasas de interés permanecen en 9,25 %.

🔴 Creadores de “Stranger Things” explican su final

Uno de los aspectos más controvertidos del final de la exitosa serie de Netflix fue la confesión de Will Byers sobre su homosexualidad, en el penúltimo episodio, considerado por algunos como el peor de la historia. Los hermanos Duffer hablaron sobre el desenlace y se refirieron en entrevista con Variety sobre el arco de este personaje y su confesión.

🔴 Cierres en Bibliotecas Públicas de Bogotá

La Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) anunció un cronograma de cierres temporales en algunas de sus sedes de la capital. Esto debido a las jornadas de inventario que se realizan durante el primer mes de cada año en 28 bibliotecas, dos salas de lectura y 12 BibloEstaciones.

Para consultar cuáles serán los puntos afectados, puede visitar la página oficial de BiblioRed. Esta medida aplicará durante un solo día para cada uno de los puntos y el cronograma de cierres irá del 6 hasta el 29 de enero.