Nueva ponencia de reforma laboral, juicio contra Uribe y más en El Despertador

🔴La nueva ronda de testigos en el juicio contra Álvaro Uribe

Hoy a las 8:30 a.m. en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, inicia la jornada 46 del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien enfrenta una acusación por los delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y manipulación de testigos.

Este lunes 26 de mayo pasará al estrado de los testigos Fabio Valencia Cossio, Roque Eugenio Arismendi, Juan Manuel Aguilar Rodrigo Lara Restrepo y Álvaro Cadena Ramírez. Todos ellos llamados por la defensa encabezada por el abogado Jaime Granados.

En la anterior audiencia, uno de los testigos fue José del Carmen Gelves Albarracín, conocido como alias El Canoso, quien aseguró que, en la cárcel, se enteró de que Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del caso, tenía testimonios en contra de Uribe, lo cual dividió el patio de reclusos de alto perfil.

“Y había padrinos. Decían que Monsalve llamaba directamente al doctor Cepeda para que lo beneficiaran de no trasladarlo. No me consta. Pero también decían que yo tenía beneficios del doctor Uribe, pero nunca los vi”, explicó Gelves Albarracín.

🔴Hoy se radica la ponencia de la reforma laboral

La reforma laboral continuará su tercer debate en el Congreso. Hoy conoceremos el articulado que será debatido en la Comisión Cuarta del Senado.

Antes de su radicación, la opinión pública pudo conocer parte de los elementos que tendrá la ponencia, pues la senadora Aida Avella (Pacto Histórico), en diálogo con las centrales obreras, manifestó que no acompañará la propuesta mayoritaria por varias razones.

Una de estas es el trato diferencial que se le busca dar a la microempresas (las cuales constituyen el 94 % del tejido empresarial colombiano, así como el 80 % de la concentración de trabajadores) en aspectos como el inicio de la jornada nocturna y el recargo en días de descanso.

Según lo explicado por la presidenta de la comisión, Angélica Lozano, lo que buscará esta ponencia es reconciliar a trabajadores y empleadores en una ley que brinde beneficios a los primeros sin comprometer la estabilidad de los segundos.

Sin embargo, no hay certeza de lo que contenga el articulado hasta que se radique, algo que espera que suceda en el transcurso de la mañana. Si el debate fluye, según lo dicho por Lozano, es probable que el tercer debate no se extienda más allá de esta semana.

🔴 Gobierno y disidencia de Mendoza acuerdan Zonas de Ubicación Temporal en Nariño y Putumayo

Las delegaciones de Gobierno y de la disidencia de las antiguas FARC conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), al mando de Walter Mendoza, suscribieron el domingo varios acuerdos al cierre de su quinto ciclo de diálogo, entre ellos que habrá Zonas de Ubicación Temporal en Nariño y Putumayo.

Según el documento, en esos espacios se capacitarán y se ubicarán temporalmente 120 integrantes del grupo, 60 en Nariño y 60 en Putumayo. Para la definición de los aspectos técnicos y jurídicos se adelantará una reunión el próximo miércoles 28 de mayo en el Resguardo Indígena de Inda Sabaleta “con dos miembros de cada delegación y con miembros de países garantes y acompañantes, con el fin de revisar las condiciones de funcionamiento y seguridad”, dice el acuerdo.

Así mismo, se instalarán tres subcomisiones sobre el punto de víctimas, otro sobre participación política y transformación territorial y una más para hacer seguimiento a la implementación y verificación. Las delegaciones acordaron, además, que el sexto ciclo se desarrollará en Nariño, aunque no se precisó la fecha. El Gobierno ya oficializó otra Zona de Ubicación Temporal, pero con el Frente 33 de la disidencia conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF).

🔴 Nicolás Maduro presentará su reforma a la Constitución de Venezuela en enero de 2026

Tras la jornada electoral del domingo, el líder chavista, que inició hace poco más de cuatro meses un nuevo mandato en medio de reclamos de fraude, aseguró que presentará a inicios del próximo año su proyecto de Carta Magna, lo cual coincidirá con la entrada en funciones de la Asamblea Nacional electa el domingo. Aunque el chavismo celebró una victoria en las urnas, y lo hizo desde temprano, reportes de prensa indicaron que hubo varios centros de votación con baja participación, y eso se vio en lugares como Caracas y Maracaibo, además de las zonas donde se debían elegir a los funcionarios por el Esequibo.

🔴“HUM II”, la galardonada instalación sonora de Hajra Waheed, llegó a FRAGMENTOS

FRAGMENTOS, Espacio de Arte y Memoria abrió este fin de semana su primera exposición al público. Se trata de “HUM II”, una instalación sonora multicanal de la artista canadiense Hajra Waheed. Esta pieza propone una experiencia auditiva en un formato de 32 canales al aire libre basada en voces femeninas que tararean siete canciones emblemáticas de movimientos sociales, luchas anticoloniales y manifestaciones políticas en América, Asia y África. Los interesados pueden visitar esta muestra sin ningún costo en la sede del museo (Cra. 7 #6b-30). Los horarios van de martes a domingo entre 9:00 a. m. y 5:00 p. m.

🔴Petro, Márquez y Sarabia se vuelven a encontrar en el Caribe tras choques

La Semana del Gran Caribe se realizará del 26 de mayo al viernes 30 e incluirá no solo comitivas de altos funcionarios de América, sino también encuentros entre integrantes del gobierno de Gustavo Petro que han tenido sus roces. Está confirmada la asistencia de la vicepresidenta Francia Márquez y la canciller Laura Sarabia, quienes serán las anfitrionas del encuentro que girará en torno a la integración comercial, el cambio climático y la economía sostenible.

Entre las funcionarias ha habido roces que se remontan al último consejo de ministros en el que estuvo presente la vicepresidenta, quien señaló a Sarabia de no permitir la comunicación con el presidente y recordó que la canciller no era parte de las entrañas del proyecto progresista. En todo caso, tienen la tarea de fortalecer los lazos políticos, diplomáticos y de cooperación entre los países caribeños para contribuir al fortalecimiento institucional de la región.

En medio de eso, también estará desarrollándose la discusión alrededor de la reforma laboral. La ponencia mayoritaria, que no tiene el apoyo del Gobierno, será radicada este lunes y, aunque no se ha conocido el texto, ya recibió dardos del progresismo por haber “peluqueado” partes claves del texto aprobado en Cámara. Así, el petrismo alista una ponencia alternativa y se espera otro pulso por la consulta popular en la plenaria del Senado.

🔴 Plástico en Colombia

Este lunes 26 de mayo, en la residencia del embajador británico en Bogotá, WWF y el Foro Económico Mundial presentarán los resultados de un nuevo estudio que revela la casi omnipresencia del plástico en Colombia y su impacto no solo en la biodiversidad, sino también en la salud humana. El encuentro busca visibilizar esta problemática y abrir la conversación sobre uno de los desafíos ambientales más urgentes del país.

Hay que recordar que el plástico es un material persistente que, al fragmentarse en micro y nanoplásticos, puede ingresar a los ecosistemas, al agua que consumimos y, potencialmente, al cuerpo humano. Durante los últimos años, diversas investigaciones han encontrado trazas de estos fragmentos en alimentos, sangre, leche materna y hasta en la placenta, lo que ha despertado preocupación sobre sus posibles efectos en la salud humana y en la biodiversidad.

🔴 Así se jugarán los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Finalizada la fase regular de la Liga BetPlay, este domingo quedaron definidos los cuadrangulares semifinales del primer semestre. El Grupo A lo integran América de Cali, Tolima, Junior y Medellín; mientras que en el Grupo B estarán Millonarios, Nacional, Once Caldas y Santa Fe.

América y Millonarios, líderes del Todos contra Todos, serán cabezas de serie y contarán con el punto invisible como ventaja deportiva. La primera jornada se jugará el próximo fin de semana, aunque el calendario completo se revelará este lunes.

La jornada 20 dejó goles y emociones: América venció 2-0 a Medellín y aseguró el liderato, mientras Millonarios remontó un 0-2 ante Chicó y ganó 4-2 con gol incluido de Falcao. Junior sorprendió a Nacional en Medellín, Tolima tropezó con Águilas, y Santa Fe sufrió una dura goleada 6-1 contra Alianza. Once Caldas venció al Cali y se quedó con el último cupo; Pasto quedó eliminado. La carrera por la estrella de mitad de año ya tiene sus ocho aspirantes listos.