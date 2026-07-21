Nuevo Congreso, cómo va la economía colombiana y más noticias en El Despertador

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🔴 Se instaló el nuevo Congreso: esto viene para el gobierno y la nueva oposición

Un nuevo Congreso se instaló este 20 de julio, con una renovación de cerca del 60 % y cambios clave en su composición que dejan al Pacto Histórico del presidente Gustavo Petro y al Centro Democrático del exmandatario Álvaro Uribe como las bancadas más grandes.

Por lo pronto, el presidente electo, Abelardo De la Espriella, y su principal operador político, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, entrarán a jugar con un tablero en el que controlarán el grueso de las bancadas tradicionales: Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Liberal, Cambio Radical, La U y Mira, a las que se suman los nombres de Salvación Nacional. La Alianza Verde aún no define una postura oficial. Según cuentas moderadas, en el Senado tendría asegurados unos 60 votos de 102, mientras que en la Cámara contaría con poco más de 100, de los 182 que suman la plenaria.

Sin embargo, enfrentará voces de peso en la oposición. El Pacto Histórico, además del refuerzo en curules, se prepara para una reestructuración en la que Gustavo Petro tendrá un rol protagónico. Durante su último discurso en plaza pública, el futuro expresidente aseguró que se despide, pero solo “por ahora”, pues después de un descanso tomará las riendas de su movimiento político para defenderse de posibles intentos de enjuiciarlo y para custodiar su legado.

🔴 ¿Cómo avanza la economía colombiana?

Este martes, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicará los resultados del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) correspondientes a mayo.

Este indicador es uno de los principales termómetros de la actividad económica del país, ya que permite medir su comportamiento en el corto plazo. A diferencia del Producto Interno Bruto (PIB), que se publica de manera trimestral, el ISE ofrece una radiografía mensual de la evolución de la economía, mostrando si la actividad productiva del país está creciendo o desacelerándose sin tener que esperar al cierre del trimestre.

El resultado más reciente, el de abril, muestra que la variación del ISE fue positiva, de 3,34 %. No obstante, al hacerle un acercamiento a esta cifra se evidencia una leve desaceleración si se compara con el comportamiento en marzo, pues para entonces la variación mensual fue del 1,09 %, mientras que en abril la variación fue del 0,34 %.

Pero también hay que decir que el arranque de año genera un impulso que lo posiciona como el de mayor crecimiento en los últimos años. En lo corrido del año (enero - abril), el crecimiento de la economía colombiana ha sido del 2,46 %, cifra superior a la consolidada en la misma ventana de tiempo consolidada en años anteriores: 2025: 1,86 %; 2024: 1,71 %.

🔴 Trump recibe al presidente de Líbano en la Casa Blanca

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá en la Casa Blanca a su homólogo libanés, Joseph Aoun, en lo que será la primera visita de un jefe de Estado libanés a Washington desde 2009 y el primer encuentro presencial entre ambos mandatarios. La cumbre llega tras la sexta ronda de negociaciones directas entre Líbano e Israel, celebrada en Roma con mediación estadounidense, que Washington calificó de “productiva y positiva”, señalando que las partes ya acordaron la estructura para comenzar a aplicar un plan de retiro israelí en determinadas zonas piloto.

Durante el encuentro, Aoun buscará que Estados Unidos respalde de forma más firme la retirada israelí, ayude a sostener el cese de hostilidades y fortalezca al Ejército libanés para que el Estado pueda asumir el control pleno de la frontera sur. La agenda también incluirá una revisión de la cooperación bilateral en seguridad y defensa entre Washington y Beirut, así como una propuesta escrita que Aoun lleva sobre un eventual plan de desarme de Hezbolá, un punto especialmente sensible porque el grupo chiita se opone a ceder el control de esas zonas y ha criticado internamente al presidente por negociar con Israel.

🔴 A la espera de una nueva ministra de Salud

Esta semana todos los ojos del sector de la salud en Colombia estarán puestos en el anuncio de la nueva ministra que designe Abelardo de la Espriella. Aunque se creía que su nombramiento sería la semana pasada, el nuevo presidente optó por aplazarlo unos días más. Entre varios actores se cree que no pasará de esta semana.

Hay varios nombres que han figurado en la lista de posibles nuevas ministras de Salud: está Diana Cárdenas, exviceministra de Salud; María Andrea Godoy, también exviceministra de Salud, y Ana María Vesga, actual cabeza de Acemi (el gremio de las EPS del régimen contributivo). En los últimos días también ha empezado a sonar con fuerza el nombre de Edna Tafur, una abogada que se lanzó al Congreso en la última campaña electoral pero se quemó. Como lo muestra en sus redes sociales, ha sido una férrea defensora de Abelardo de la Espriella, con el que aparece en varios videos.

🔴 Cómo esta la seguridad alimentaria en el mundo

La FAO y otras cuatro agencias de Naciones Unidas presentan en Roma el informe anual “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2026 (SOFI 2026)”, que analiza las tendencias del hambre a nivel mundial y presenta posibles escenarios ante la coyuntura internacional.

🔴 Eljach pide investigar presunto plan para atentar contra De la Espriella

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, rechazó las presuntas amenazas contra el presidente electo, Abelardo De la Espriella, luego de que su equipo de seguridad denunciara un posible atentado en su contra. Además, pidió a las autoridades adelantar las investigaciones y adoptar las medidas necesarias.

A través de un mensaje en la red social X, Eljach afirmó que “en una democracia, las diferencias se tramitan por las vías institucionales y dentro del respeto por el Estado de derecho”. El pronunciamiento se produjo horas después de que el equipo del mandatario electo alertara sobre un supuesto plan para atentar contra su vida.

Según la denuncia, existiría un presunto ofrecimiento de hasta COP 3.000 millones por parte de estructuras del Eln y de las disidencias de las Farc para ejecutar el atentado. No obstante, el equipo de De la Espriella aseguró que mantendrá su agenda de trabajo, aunque reforzará las medidas de seguridad durante sus actividades públicas.

🔴 Petro entregará la espada de Bolívar y la sotana de Camilo Torres a dos museos en Bogotá

El presidente saliente, Gustavo Petro, anunció ayer que devolverá la espada del Libertador Simón Bolívar a la Casa Museo Quinta de Bolívar y entregará la sotana del sacerdote y guerrillero Camilo Torres Restrepo al Museo Nacional, como parte de los actos simbólicos con los que se despide de la Presidencia.

Durante su último discurso público ante la ciudadanía como jefe de Estado en Ciudad Bolívar, Petro afirmó que la espada del Libertador “no se puede enfundar hasta que haya justicia en Colombia” y sostuvo que será el pueblo quien la custodie, porque “no la dejará enfundar hasta que sea capaz de construir la justicia”.

Y sobre Camilo Torres, el mandatario lamentó que “en Colombia censuran la voz de quienes llevan la rebeldía al pueblo” y anunció que la sotana que el religioso dejó antes de unirse a esa organización será entregada al Museo Nacional y quedará bajo el cuidado de la Facultad de Patrimonio de la Universidad Nacional.