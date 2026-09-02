Nuevo presidente del CNE, el futuro de La Santamaría, el Puracé y más en El Despertador

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🔴El CNE elegirá nuevo presidente en su primer pleno

El Consejo Nacional Electoral (CNE) iniciará formalmente sus funciones este miércoles 2 de septiembre luego de la posesión que lideró el presidente Abelardo de la Espriella desde Barranquilla. Los nuevos togados tendrán la primer sala plena con la definición de su nuevo presidente.

La elección del pasado 25 de agosto en el Congreso dejó mayorías a favor del gobierno y es bajo esa línea que se definirá la primera Presidencia del órgano electoral. Los acuerdos suscritos apuntan a que la elección favorecería al magistrado postulado por el partido Mira, Plinio Alarcón, aunque las otras colectividades de gobierno apuntan a tomar esa posición.

Dentro de los puntos clave para esa elección están, entre otros, el manejo de los expedientes que lleguen al tribunal, pero más importante aún las maniobras que pueda emprender el nuevo presidente del CNE para mantener los recursos propios del organismo.

🔴 El volcán Puracé, en la mira

El Servicio Geológico Colombiano seguirá de cerca, este miércoles, la actividad del volcán Puracé que desde hace un mes, aproximadamente, se encuentra en estado de alerta naranja.

En los últimos días, la entidad ha detectado que varios parámetros han tenido un comportamiento mayor de lo habitual. Por ejemplo, en su último boletín señaló que “se mantiene el incremento en la sismicidad asociada al fracturamiento de roca, tanto en número como en energía liberada, registrándose alrededor de 80 eventos”.

🔴 Futuro de La Santamaría y protección contra incendios vuelven al Concejo

Este miércoles 2 de septiembre, desde las 9:00 a. m., la plenaria del Concejo de Bogotá retomará la discusión de una extensa lista de proyectos que están en segundo debate y podrían avanzar para convertirse en acuerdos de ciudad.

Entre los principales está el proyecto que busca definir condiciones mínimas para revisar los sistemas de protección contra incendios estructurales en Bogotá. La iniciativa plantea fortalecer los lineamientos de revisión y tendrá en la discusión a entidades como Bomberos, IDIGER y la Secretaría de Seguridad.

También regresará el debate sobre el futuro de la Plaza de Toros La Santamaría. El proyecto propone establecer lineamientos para consolidar este escenario como un centro cultural, artístico, deportivo, recreativo y de bienestar comunitario.

La agenda incluye además iniciativas para combatir el antisemitismo y la discriminación contra la comunidad judía; promover la donación de órganos en colegios; institucionalizar la Bienal Internacional de Arte y Ciudad; impulsar el aprovechamiento de aguas lluvias y el reúso de aguas grises, y mejorar la separación de residuos en establecimientos comerciales.

También se discutirán proyectos sobre libertad para educar, fortalecimiento del tejido empresarial, protección de la escultura Torres del Silencio, reconocimiento del Palacio del Colesterol y la creación de un festival musical estudiantil por la paz y la reconciliación.

Al tratarse de una continuación de segundo debate, la jornada será clave para conocer cuáles de estas iniciativas logran el respaldo de la plenaria y quedan más cerca de convertirse en nuevos acuerdos distritales.

🔴 Presupuesto 2027: más grande, más deuda

El Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó en el Congreso un nuevo Presupuesto General de la Nación por COP 634,9 billones, COP 59,2 billones más que la propuesta de Petro. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, dice que no es que quieran gastar más, sino que la primera versión estaba “mal hecha”: faltaban plata para pensiones, salud, salarios públicos, universidades y el Fondo de Estabilización de Combustibles. El rubro que más pesa es la deuda: COP 155,4 billones, un salto de 54,7 % frente al año pasado.

El problema es cómo financiarlo. Las cuentas muestran necesidades de COP 266,3 billones, que se cubrirían con más deuda interna y externa, además de utilidades de Ecopetrol. Los mercados ya reaccionaron con nerviosismo: subieron los rendimientos de los TES y los CDS. El Gobierno promete un recorte de gasto y una “ley de rescate económico” para bajar el déficit fiscal, pero el Congreso tiene hasta el 20 de octubre para decidir si aprueba el proyecto o si el Ejecutivo lo decreta tal cual.

🔴 Secretario de Energía de EE. UU., en Caracas

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, llegó este martes a Caracas para cerrar con el gobierno de Venezuela el histórico acuerdo que cede la explotación de una quinta parte de las reservas petroleras de ese país.

Inmerso en una guerra contra Irán que provocó una fuerte alza del precio de la gasolina, el presidente Donald Trump sorprendió el viernes al anunciar un acuerdo para explotar yacimientos en Venezuela equivalentes a 65.000 millones de barriles de crudo.

Imágenes transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) mostraron la llegada de la delegación encabezada por Wright al aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas. No hubo declaraciones. El secretario Wright, que llegó a las a las 8:30 p.m., encabezará “las reuniones de mañana” miércoles en Caracas, dijo un funcionario estadounidense a periodistas bajo condición de anonimato.

Su viaje coincidirá con el anuncio por separado de Chevron de sus planes para ampliar operaciones en Venezuela, aseguró la fuente.

🔴 Camilo confirma segunda fecha en Bogotá

El artista se encontrará nuevamente con sus fanáticos colombianos. Recientemente, anunció una segunda fecha en Bogotá como parte de su Camilo Worldwide Tour 2026. El intérprete de ‘Vida de rico’ se presentará el 11 y 12 de diciembre en el Movistar Arena.

Las dos noches marcarán el regreso de Camilo a su país natal. Además, llegan en un momento especial de su carrera, ya que se alista para lanzar su próximo álbum de estudio, titulado “Para Cuando Sean Mayores”, un trabajo inspirado en temas como la vida, el amor, la familia y el paso del tiempo.