Nuevos impuestos, reunión de Minsalud con médicos residentes y más en El Despertador

🔴 Día clave para impuestos de la emergencia económica

El Ministerio de Hacienda realizará una rueda de prensa en la mañana de este martes en la que, se espera, se revelen los impuestos que se impondrán bajo el amparo de la emergencia económica que decretó el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La emergencia pretende recaudar unos COP 16 billones, que fue el monto que desapareció del Presupuesto General de 2026 debido a la caída de la ley de financiamiento en las comisiones económicas del Congreso.

Los nuevos impuestos contemplarán medidas como la imposición de IVA de 19 % para los juegos de azar en línea, entre otras disposiciones.

🔴 Reunión entre el Minsalud e internos de medicina

Este martes 30 de diciembre, a partir de la 1:00 p.m., el Ministerio de Salud llevará a cabo una reunión junto a representantes de estudiantes y residentes para conversar sobre los avances en la implementación del pago a los internos de medicina.

El encuentro se realizará luego del plantón nacional que se dio este lunes, en el que los jóvenes exigieron la remuneración. También llega tras el anuncio de la cartera de Salud de que destinará los recursos para cumplir con ese compromiso, que quedó contemplado en la reforma laboral que se tramitó este año en el Congreso.

El Minsalud aseguró que se destinarán más de COP 200.000 millones, que “serán girados directamente a los estudiantes beneficiarios durante 2026″. El pago de los recursos se hará mediante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), entidad conocida como el banco de la salud.

🔴 Fichajes en el fútbol nacional

A la expectativa de cuáles fichajes lograr concretar Atlético Nacional, entre los que destaca Milton Casco, multicampeón con River Plate. Además, el seguimiento de la conclusión de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones 2025.

🔴 Búsqueda de tres españoles desaparecidos en naufragio cerca de Bali

Los equipos de rescate indonesios continúan por quinto día consecutivo la búsqueda desesperada de tres españoles desaparecidos tras el naufragio de un barco turístico el viernes en las aguas de la isla de Padar, al este de la popular Bali.

La tragedia, que involucró a una veintena de pasajeros, dejó un saldo inicial de un cuerpo sin vida recuperado el sábado: el de una menor implicada en el accidente, mientras persisten las labores en condiciones adversas de mar agitado y corrientes fuertes.

🔴 Este martes habrá cortes de luz en cinco localidades de Bogotá

Para este martes 30 de diciembre, Enel anunció cortes de luz en varias localidades de la ciudad debido a trabajos de mantenimiento en las redes de suministro de energía. Así las cosas, tenga en cuenta el siguiente listado de barrios afectador por la medida para que los cortes no lo agarren por sorpresa:

Chapinero

Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:15 p. m. De la calle 66 a calle 68 entre carrera 12 a carrera 14 – Barrio Chapinero Norte.

Localidad de Ciudad Bolívar

En la localidad 19 de la capital la medida aplica en tres jornadas:

Desde las 8:00 a. m. hasta las 11:00 a. m. De la carrera 3 Este a carrera 5 Este entre calle 94 Sur a calle 96 Sur – Barrio Villas El Diamante.

Desde las 11:00 a. m. hasta las 1:00 p. m. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 66 Sur a calle 68 Sur – Barrio Sumapaz.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 6:00 p. m. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 68 Sur a calle 70 Sur – Barrio Juan Pablo II.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 32 a carrera 35 entre calle 14 a calle 18 – Barrio Estación Central.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 56 a calle 58 entre carrera 58A a carrera 60 – Barrio Pablo VI.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 63 a carrera 65 entre calle 21 a calle 23 – Barrio Ciudad Salitre Sur Oriental.

Localidad de Usme

Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 115 Sur a calle 117 Sur entre carrera 0 Este a carrera 2 Este – Barrio Villa Anita.

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m. Sector El Destino – Barrio Olarte.

🔴 Debate de control político por emergencia económica fue aplazado

Después de cinco horas de debate en la plenaria del Senado, marcadas por la discusión alrededor del cambio de la cúpula militar, se aplazó el debate de control político sobre el decreto de emergencia económica. De acuerdo con el presidente del Congreso, Lidio García (Partido Liberal), se tomó la decisión para que “no se vicie el debate”

Cerca del final de la sesión, García reconoció que los altos funcionarios del “Gobierno del cambio” no estaban obligados a asistir, teniendo en cuenta que ese plazo no se había cumplido. Eso sí, subrayó que como Congreso pueden “hacer control político el día que lo [decidan]” y dejó abierta la puerta para que este se realice el último día del año.

“Podemos hacer un debate de cuatro o cinco horas sin ningún problema. Voy a intentar hablar con cada uno de los voceros de las bancadas para que tomemos una decisión o nos veamos en enero”, mencionó.