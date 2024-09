Participe en “Alta-Voz”: entrenamiento gratuito para voceros en la COP16

Foto: Colectivo ¡Re-Imaginemos!

Alta-Voz Reimaginemos es una convocatoria para fortalecer las habilidades comunicativas de líderes y lideresas de la sociedad civil y de la academia que trabajen en temas de biodiversidad y equidad.

Se seleccionarán cuatro personas para recibir un entrenamiento semi-personalizado y dictado por expertos en la materia, que fortalecerá sus habilidades para transmitir mensajes frente a medios de comunicación, redes sociales y otras audiencias.

El requisito fundamental para poder recibir el entrenamiento a voceros es tener confirmada una intervención hablada en cualquier escenario de la COP16. Las aplicaciones podrán hacerse hasta el viernes 4 de octubre.

“Creemos que las grandes transformaciones sociales requieren cambiar el sentido común de lo que entendemos como justo y posible. Por eso, buscamos voces progresistas que puedan transmitir nuevos mensajes sobre el valor de la biodiversidad para la vida, la sociedad y la economía”, comenta Allison Benson, coordinadora del proyecto y directora ejecutiva del Centro de Investigación Acción Pública, quien está trayendo al país este entrenamiento como parte de la red Fondo Global para la Nueva Economía (GFNE).

¿Qué ofrece la convocatoria?

Un entrenamiento de vocería personalizado de 6 horas, enfocado en fortalecer habilidades de comunicación. Fecha: viernes 11 y sábado 12 de octubre de 2024.

● Al finalizar, visibilizaremos tu voz y tus mensajes en redes sociales y, de ser posible, en medios de comunicación.

● Formarás parte de la Red Reimaginemos, una red de más de 300 voces de diferentes sectores y regiones de Colombia que están comprometidas con la construcción de una nueva visión de país.

¿Qué requisitos debes cumplir?

✅ Contar con al menos cinco años de trayectoria liderando desde la sociedad civil o la academia en Colombia.

✅ Estar invitado(a) a participar en la COP16 para realizar una intervención hablada.

✅ Tener disponibilidad para participar en el entrenamiento personalizado de voceros de 6 horas el 11 y 12 de octubre.

✅ Tener interés en visibilizar mensajes sobre biodiversidad y equidad en medios de comunicación.

¿Quién organiza?

Reimaginemos, un proyecto que fomenta espacios de diálogo y colaboración entre diversos sectores —académicos, artistas, activistas, gobierno, empresas y ciudadanía—, con el objetivo de reimaginar la desigualdad en Colombia. Somos parte de Acción Pública, un centro de investigación que diseña, prueba y amplifica soluciones inclusivas a los problemas sociales y de política pública en el Sur Global. Esta convocatoria cuenta con el financiamiento del Global Fund for the New Economy.

¿Te interesan la biodiversidad y la equidad?

🌱 ¡No pierdas esta oportunidad de recibir un entrenamiento GRATUITO para fortalecer tus habilidades de vocería!

📋 Conoce más y aplica en: reimaginemos.co/cop16

📆 Fecha límite de aplicación: Viernes 4 de octubre de 2024.

¡Comparte esta convocatoria con quien creas que le pueda interesar!