Partidos del Mundial hoy, Plan Democracia, Petro en Nueva York y más El Despertador

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🔴 Petro recriminó no poder reunirse con Mamdani: “Es poco democrático restringir mi libertad”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó su inconformismo frente a no haberse podido reunir con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tras informes de prensa que indican que el gobierno de Donald Trump impidió el encuentro entre ambos líderes.

A través de un mensaje en la red social X, el mandatario, que está próximo a terminar su período en la Casa de Nariño, escribió: “Considero poco democrático que se restringiera mi libertad”. También mencionó que “nunca se me informó de restricciones a mi visa” y “nunca se me informó que sería arrestado”, además de recordar que estuvo presente en el funeral de Jesse Jackson, reverendo y defensor de los derechos civiles de los afroamericanos, realizado en Chicago en marzo de este año.

El líder colombiano viajó a la Gran Manzana para participar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde, en el marco de las álgidas elecciones que vive el país, aseguró que tiene “al presidente de Estados Unidos apoyando a un candidato”, en alusión a Abelardo de la Espriella.

A propósito de eso, en su reciente mensaje agregó que no está de acuerdo con “la intromisión del Gobierno de Estados Unidos en la campaña electoral, cuyas decisiones solo corresponden al pueblo de Colombia en el ejercicio pleno de su libertad”.

🔴 Revocan medida que prohibió a De la Espriella usar la camiseta de la selección Colombia

El candidato a la Presidencia de la República Abelardo de la Espriella sí podrá usar la camiseta de la selección Colombia de fútbol en eventos políticos de su campaña, a pesar de que hace una semana un juzgado se lo había prohibido. Una nueva decisión judicial dejó sin efectos esa orden, argumentando que era una medida “desproporcionada, ambigua y carente de sustento”. Además, que afectaba los derechos a la libertad de expresión y la participación política.

La decisión se dio en el juzgado 62 penal de Bogotá, que atendió una tutela presentada por un ciudadano que pedía revocar la medida ordenada por el juzgado 120 penal de esa misma ciudad el pasado 4 de junio. En el recurso señalaba que la orden judicial inicial afectaba varios derechos fundamentales no solo de De la Espriella y su movimiento Firmes por la Patria, sino también de todos los ciudadanos.

Para el juzgado 62 penal, lo ordenado anteriormente es una medida “ambigua y anfibológica. No determina con precisión las personas sobre las cuales recae la prohibición de portar la camiseta. La falta de claridad respecto de los destinatarios y del alcance de la prohibición genera un escenario de incertidumbre jurídica”.

🔴 Registrador anunció medidas de seguridad para elecciones tras reunión del Plan Democracia

Este miércoles, a un poco más de una semana para las elecciones de segunda vuelta, se llevó a cabo el último encuentro del Plan Democracia, liderado por la Registraduría, la Procuraduría, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Misión Observación Electoral.

Durante la reunión, el registrador Hernán Penagos, aseguró que es importante que la ciudadanía conozca la existencia de las mesas de justicia que serán instaladas en cada uno de los puestos de votación del país. “Estas mesas de justicia están conformadas por funcionarios de la Procuraduría, Fiscalía, Contraloría y Registraduría, recibiendo cualquier circunstancia que tenga que ver con una falta disciplinaria o un delito electoral para darle trámite inmediato y proceder de conformidad como lo señalan las normas”, puntualizó.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presentó el despliegue de la Fuerza Pública con el que se contará para las elecciones, así como las “capacidades especializadas dispuestas para proteger el proceso electoral, reafirmando nuestro compromiso con unas elecciones seguras, transparentes y en paz”.

Además, desde el 28 de mayo se notificó que se cuenta con “408.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública que estarán desplegados en todo el territorio nacional para proteger a los colombianos, prevenir el delito y garantizar la seguridad en cada región durante la jornada electoral. Con capacidades terrestres, aéreas, marítimas y fluviales, mantenemos un dispositivo permanente de vigilancia y control para responder de manera oportuna ante cualquier amenaza contra la convivencia y la tranquilidad ciudadana”.

🔴 Partidos del Mundial 2026 hoy: así será la jornada

A primer turno (2:00 p.m.), Canadá da su primer puntapié como anfitrión del Mundial 2026 en Toronto frente a Bosnia y Herzegovina. Es una oportunidad inmejorable para que el combinado norteamericano gane su primer partido en una Copa del Mundo. Esta vez con una atmosfera y una plantilla con la cual ilusionarse.

En la noche (8:00 p.m.) el primer sudamericano, Paraguay, hace su debut en la cita orbital frente a nada más y nada menos que Estados Unidos, el más anfitrión de los tres países donde se juega la Copa Mundial de la FIFA. El partido se llevará a cabo en el Sofi Stadium de Los Ángeles, uno de los más modernos del mundial.

🔴 Empresas bogotanas se reúnen en busca de inversión

Más de una decena de empresas de los sectores de alimentos y bebidas de Bogotá participan esta semana en Alimentec 2026, la principal feria de la industria alimentaria y del canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) de la región andina y el Caribe, que se realiza hasta el 12 de junio en Corferias. La apuesta del Distrito es que emprendimientos y compañías vinculadas a los programas de fortalecimiento empresarial puedan exhibir productos como cafés de especialidad, cacao premium, chocolates artesanales, alimentos saludables y derivados de frutos amazónicos ante compradores, distribuidores e inversionistas.

La participación hace parte de la estrategia Bogotá Corazón Productivo, con la que la Secretaría de Desarrollo Económico busca abrir oportunidades comerciales y generar alianzas para empresas locales en un escenario que reúne a actores de toda América Latina. Alimentec es considerada una de las vitrinas más importantes del sector para identificar tendencias de consumo, innovación y expansión de mercados.

🔴 Netflix lanza tráiler de ‘La familia Ingalls’. Así será la nueva versión del clásico

Una de las series más famosas de la pantalla chica en toda América y España ha sido ‘La familia Ingalls’, también traducida como ‘La casita de la Pradera’.Su nueva adaptación, a cargo de Netflix, ya está casi lista para estrenarse, ya que el gigante del streaming lanzó este 11 de junio el tráiler que deja al descubierto el elenco de la apuesta, los conflictos que enfrentarán los personajes y otros aspectos de la historia, basada en los textos titulados ‘Little House on the Prairie’, de Laura Ingalls Wilder, uno de los personajes del relato.

La primera temporada está prevista para estrenarse el próximo 9 de julio y se sabe que se basa principalmente en el tercer libro de Laura, que aborda la llegada de la familia a nuevas tierras y el desafío que implica para todo el clan el cambio de casa.

Dentro del anticipo que reveló Netflix, es claro que el relato comenzará cuando los Ingalls abandonan los bosques de Wisconsin y emprenden un viaje hacia el oeste para radicarse en Kansas. “Un nuevo comienzo para mi familia”, dice Charles Ingalls el patriarca, que en esta oportunidad es interpretado por Luke Bracey. En la década del 70 este rol estuvo en manos de Michael Landon.