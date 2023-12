Pasajeros rezaron la novena de aguinaldos en pleno avión (video)

Por el momento, ninguna aerolínea se ha pronunciado sobre el inesperado suceso. Foto: Paula Restrepo vía TikTok

Una de las tradiciones más emblemáticas de los colombianos en el mes de diciembre es la de hacer las Novenas de Aguinaldos, encuentros en los que, además de rezar, las personas buscan reflexionar a propósito del nacimiento de Jesús. Para esta celebración las familias y grupos de amigos se reúnen a cantar y entonar las oraciones dispuestas para la ceremonia, pero a veces no basta con los encuentros pequeños, sino que en recintos más grandes se generan eventos. Ese fue el caso de los pasajeros de un avión que celebraron una novena en pleno vuelo.

Así lo hizo saber Paula Restrepo por medio de su cuenta de Tiktok en la cual publicó un video corto con la descripción “imagínense vivir en Suiza y perderse esto (otra vez)”. En el fragmento audiovisual se les ve a algunos pasajeros entonar el típico villancico “ven a nuestras almas” que se canta en las novenas, mientras otros replican la letra al tiempo que graban el inesperado momento.

Video: pasajeros rezaron la novena en pleno avión

El video ya cuenta con un millón de visualizaciones y cientos de comentarios, unos a favor y otros en contra de que la práctica se haya llevado a cabo en el medio de transporte. A estas opiniones se les suman otras que se iniciaron en otras redes sociales donde se replicó el momento.

¿Qué dijeron sobre los pasajeros que cantaron la novena en el avión?

“Qué hijueputa fastidio esa gente, vayan a hacer la puta bulla a sus pinches casas. Entre este y el que saca el bafle en el metro no hay diferencia. Majaderos trogloditas”, “A mí me gustan las novenas, creo que son un espacio bonito de convivencia con amigos y familia, pero creo que no es para hacerlo en espacios públicos, sigue siendo un tema religioso que a otros incómoda. Cada cosa en su lugar”, son algunos de los comentarios que critican el hecho.

Por el lado contrario, quienes aplauden la acción relacionan lo sucedido con la fe y la unión como patriotas. “Parce, ¿quién lleva la novena en un avión? Jajaj ¡Inviten!”, “Jajaja, mi abuela me enseñó a no saltarme ningún día de la novena, así que podría ser perfectamente yo” y “te amo Colombia, escogí el mejor país del mundo para nacer”, son algunos de los comentarios a favor de llevar la tradición hasta los aires.