Paz de Colombia ante la ONU, críticas a ICE, semifinal del Mundial y más noticias

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🔴 Entrega del informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia

Este miércoles será presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU el más reciente informe sobre la Misión de Verificación en Colombia, en el que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advierte que la transición hacia el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, ocurre en un momento crítico para la implementación del Acuerdo de Paz. El documento destaca el compromiso democrático demostrado por los colombianos durante las elecciones y señala que una transición “fluida y cooperativa” será clave para preservar los avances alcanzados y enfrentar los desafíos de seguridad y paz que persisten en el país.

El informe reconoce avances graduales en la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en la reincorporación de excombatientes y la Reforma Rural Integral, pero advierte que estos han sido desiguales y que es necesario fortalecer la presencia del Estado en los territorios más afectados por el conflicto. Guterres insiste en que acelerar la reforma rural, garantizar la seguridad de los beneficiarios y consolidar oportunidades para los más de 11.000 excombatientes son condiciones esenciales para evitar el resurgimiento de la violencia y fortalecer la confianza entre las comunidades y las instituciones.

Al mismo tiempo, el documento expresa preocupación por la persistencia de la violencia. Desde la firma del Acuerdo han sido asesinados 493 excombatientes, mientras que durante el periodo analizado se registraron miles de personas desplazadas o confinadas por la acción de grupos armados y 33 denuncias por homicidios de líderes sociales. Ante este panorama, Guterres pidió a los dirigentes políticos rebajar la confrontación tras las elecciones y reiteró el compromiso de Naciones Unidas de seguir acompañando a Colombia en la construcción de una paz duradera. El informe será presentado en Nueva York por Miroslav Jenča, representante especial del Secretario General y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

🔴 ¿Cómo va el comercio en Colombia?

Este miércoles el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicará su Encuesta Mensual de Comercio, con referencia al mes de mayo.

Este es un análisis relevante para el sector, pues mide las variaciones que se han registrado en las ventas.

En abril, que es la fotografía más reciente, la variación anual de estas fue del 14,9 %, con un repunte también en la proporción de personal ocupado, la cual fue del 1,8 % frente al mismo periodo del año inmediatamente anterior.

“Las mayores contribuciones positivas a la variación anual, se presentaron en las líneas de Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares, Otros vehículos automotores y motocicletas, Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico y aportando en conjunto 9,8 puntos porcentuales a la variación total del comercio minorista”, informó en su momento el DANE.

🔴 CNE entregó las credenciales a los 103 senadores elegidos para el período 2026-2030

A una semana de la posesión del nuevo Congreso en el Capitolio, los 103 senadores que ocuparán esos asientos recibieron sus credenciales este 14 de julio por parte del Consejo Nacional Electoral. En la ceremonia también recibieron la credencial algunos representantes a la Cámara por el Chocó y del estatuto de oposición.

Entre los asistentes estuvieron las dos bancadas más grandes: el Pacto Histórico y el Centro Democrático. El primer partido tiene 25 escaños y a esos se suma el que asigna el Estatuto de la Oposición, en el que estará Iván Cepeda, quien sacó la segunda mayor votación de la contienda presidencial de este 21 de junio. La segunda colectividad obtuvo 17 curules y sumó cinco con respecto a la actual.

El Partido Liberal obtuvo 13 escaños, el Conservador tuvo 10 —en esa bancada estaría el actual representante Wadith Manzur, investigado y preso por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd)— y el Partido de la U quedó con ocho. Eso sí, todos enfrentaron una reducción en el número de curules, como Cambio Radical, que quedó con siete.

🔴 Debate “Bogotá Nocturna: oportunidades, seguridad y desarrollo económico”

Este 15 de julio, el Concejo de Bogotá llevará a cabo un debate de control político sobre la ‘Bogotá Nocturna: oportunidades, seguridad y desarrollo económico’, con el propósito de evaluar los avances del Plan de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’ y la implementación de la Política de Bogotá Productiva 24 horas (Artículo 95). La sesión, citada por el concejal Julián David Rodríguez Sastoque, contará con la participación de diversas carteras distritales, entre las que destacan las secretarías de Seguridad, Gobierno, Desarrollo Económico, Movilidad, Hacienda, Planeación, Cultura, además de la Gerencia de Transmilenio, el Instituto de Turismo e Invest in Bogotá.

🔴 Caso Aguas Vivas: anulan imputación contra Daniel Quintero

La jueza 22 Penal del Circuito de Medellín anuló la imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín y actual superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros. La decisión también cobijó a otros 12 exfuncionarios de su administración vinculados al proceso por presuntas irregularidades en el caso del predio Aguas Vivas.

Al sustentar su decisión, la jueza concluyó que la Fiscalía General de la Nación no presentó una “relación clara y sucinta” de los hechos jurídicamente relevantes ni explicó con suficiente detalle cómo las conductas atribuidas se ajustaban a los delitos imputados, lo que, a su juicio, afectó el derecho a la defensa de los procesados. La Fiscalía y la Alcaldía de Medellín anunciaron que apelarán la decisión, recurso que será sustentado el próximo 6 de agosto.

Tras conocerse el fallo, Quintero aseguró que fue víctima de una persecución judicial para afectar su aspiración presidencial y señaló al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de estar detrás del proceso. Además, pidió a la fiscal general investigar tanto a Gutiérrez como a la Fiscalía de Medellín y anunció que solicitará medidas de protección ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para él, su familia y su equipo.

🔴 ICE, bajo la lupa tras el asesinato de Joan Durán

Las muertes de dos migrantes latinoamericanos por disparos de agentes de ICE en menos de una semana han vuelto a poner el foco sobre el uso de la fuerza durante los operativos migratorios en Estados Unidos, intensificados por orden de la Casa Blanca.

Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano de 52 años, murió el 7 de julio en Houston (Texas), mientras que el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26, falleció seis días después en Biddeford, Maine.

En ambos casos, los fallecidos iban al volante cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaron detener sus vehículos.

La respuesta de la agencia fue acusar a Durán de intentar huir y a Salgado de poner en peligro la vida de los agentes. Sin embargo, ninguno era la persona que buscaban los agentes, según confirmaron legisladores tras recibir información del Departamento de Seguridad Nacional.

La congresista demócrata Sylvia García aseguró que el director interino de ICE le confirmó que Salgado no era el objetivo del operativo en Houston. Según el DHS, los agentes se dirigían a una vivienda que mantenían bajo vigilancia cuando vieron una camioneta blanca similar a otras relacionadas con el lugar.

En Maine, el senador Angus King aseguró, tras conversar con el secretario de Seguridad Nacional, que los agentes tampoco buscaban a Durán.

🔴 Segunda semifinal del Mundial de 2026

Argentina e Inglaterra se enfrentarán en la segunda semifinal del Mundial de 2026. El encuentro se disputará desde las 2:00 p.m. (hora de Colombia) en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, con Lionel Messi y Harry Kane como las principales figuras.

Será el quinto enfrentamiento entre ambas selecciones en la historia de los Mundiales.

El ganador de esta semifinal clasificará a la gran final del 19 de julio, donde enfrentará a España, que ya aseguró su lugar tras vencer a Francia. Messi llega como uno de los máximos goleadores del torneo con ocho tantos, mientras que Harry Kane y Jude Bellingham lideran el ataque inglés con seis goles cada uno.

El partido se podrá ver por el Gol Caracol y Ditu.